Duvan Zapata ha parlato dopo la partita tra Torino e Roma: le sue parole

“Sono contento per il gol ma anche per la prestazione della squadra. Non era una partita facile, anche nei momenti difficili abbiamo tenuto forte. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento della squadra. La Roma è una squadra forte, quando non puoi vincere è importante non perdere. Oggi abbiamo conquistato un punto anche se volevamo i tre punti, ma è un punto importantissimo. Questa squadra ha ambizione, noi ci alleniamo tantissimo per arrivare pronti a queste partite. È questo il salto di qualità che dobbiamo fare. Roma? Il calcio è così, sono stato vicinissimo a loro ma sono cose della vita. Sono onorato di indossare questa maglia. Io ora mi sento bene, l’importante è crescere partita dopo partita. Secondo me posso anche fare meglio. Gli allenamenti di Juric sono molto simili a quelli di Gasperini. Esultanza con il toro? È stata un’idea di un mio amico”.