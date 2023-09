Torino-Roma, diretta della partita di Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Al via il tour de force di Serie A, che vedrà il Torino impegnato questa sera contro la Roma. Con la continuità nel mirino, entrambe le formazioni cercheranno di portare a casa il massimo: i granata, con 7 punti in tasca, vogliono il bis dopo il Genoa in casa. Diverso è per la Roma che, tra Coppe e campionato, non sta ottendo il massimo e dovrà stare attenta a preservare le energie. Il calcio d’inizio della gara è alle ore 20.45, segui Torino-Roma in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Roma: il prepartita

Ore 18.45 Mancano due ore al fischio d’inizio di Torino-Roma. Ci sono già tanti tifosi presenti fuori dallo stadio Grande Torino. Molti sono in attesa del pullman granata che arriverà nella prossima mezz’ora. Ultimi dubbi da sciogliere per Juric in vista di una sfida che vedrà sugli spalti una bella cornice di pubblico: si prevede di avvicinarsi al sold-out.

Torino-Roma: le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. A disp. Gemello, Brezzo, Soppy, Sazonov, N’Guessan, Ilic, Linetty, Gineitis, Karamoh, Seck, Sanabria, Pellegri. All. Juric.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho. A disp: Svilar, Boer, Smalling, Zalewski, Celik, Karsdrop, Bove, Pellegrini, Pagano, Belotti, El Shaarawy, Azmoun. All. Mourinho

Dove vedere Torino-Roma in streaming e in TV

Torino-Roma, sfida valida per la quinta giornata di campionato, sarà trasmessa in diretta da Dazn, la piattaforma streaming che detiene i diritti del campionato di Serie A 2023-2024, e da Sky (canale 214) e in streaming su Now e SkyGo. La diretta web della partita del Torino sarà su Toro.it.

Torino-Roma: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 20.45