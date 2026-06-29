Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Continuano le numerose voci di mercato che stanno coinvolgendo diversi club di Serie A, impegnati nella ricerca di profili interessanti per rafforzare le rose in vista della stagione 2026/27 che si sta avvicinando. Le società stanno monitorando con attenzione molti giocatori, nella speranza di riuscire a cogliere le migliori opportunità presenti sul mercato.

Al Milan è stato proposto Tiago Gabriel del Lecce, con il difensore che piace anche al di fuori dell’Italia. Il Napoli, invece, parte dai rinnovi di contratto, blindando Leonardo Spinazzola con un rinnovo biennale che legherà il calciatore ex Juventus ai partenopei fino al 2028. Spinazzola tornerà dunque ad essere allenato dal suo vecchio tecnico Massimiliano Allegri. Proprio in casa Juventus proseguono le riflessioni per la scelta del prossimo portiere dei bianconeri: tra le ipotesi spunta anche il nome di Marco Carnesecchi, estremo difensore dell’Atalanta.

Juric torna in Serie A

Arrivata da poco l’ufficialità del ritorno di Ivan Juric sulla panchina di una squadra di Serie A. Dopo essere stato accostato in un primo momento al Torino (che ha poi scelto Abate), il serbo ha intensificato i contatti con il Monza, che ha ufficializzato il suo approdo in Brianza questa mattina.

Roma e Genoa

La Roma spinge per piazzare almeno una cessione entro il 30 giugno per evitare provvedimenti, Soulè il più indicato a partire, possibile l’arrivo di un’offerta araba per l’argentino. Intanto il Genoa prepara un doppio colpo in entrata, con le visite di Meichtry del Thun programmate per domani e la trattativa avanzata per Traorè (ex Sassuolo), che potrebbe approdare nel capoluogo ligure in prestito con diritto di riscatto.