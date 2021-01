Solo uno 0-0 contro uno Spezia in dieci uomini dal 6′ in quella che per il Torino era una partita da non sbagliare

L’espulsione dopo appena sei minuti di Vignali ha fatto sperare per qualche istante che la partita contro lo Spezia potesse mettersi in discesa per il Torino: la prestazione della squadra di Marco Giampaolo è stata invece a dir poco imbarazzante e alla fine l’incontro è terminato con uno 0-0 che non permette ai granata di lasciare la zona retrocessione della classifica.

La fotogallery di Torino-Spezia

Ecco le foto più belle di Torino-Spezia: