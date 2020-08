La presentazione delle nuove maglie del Torino per la stagione 2020/2021: granata e senza colletto e bottoni la prima, tutta bianca la seconda

Presentate le nuove maglie del Torino per la stagione 2020/2021 realizzate dalla Joma e già in vendita al Granata Store. La prima sarà ovviamente granata ma senza colletto e bottoni con numeri e nomi dei giocatori bianchi. Sulla seconda, invece, i colori saranno invertiti: tutta bianca la maglia con numeri e nomi in granata. Per i portieri, invece, la prima maglia sarà gialla mentre la seconda nera.

Maglie del Torino 2020/2021

Ecco le foto delle nuove maglie del Toro: