Ecco chi sale e chi scende dopo il derby tra Juventus e Torino pareggiato 1-1 con rimonta granata

Stavolta non c’è stata la beffa finale né l’errore arbitrale di mezzo e il Toro non ha perso l’ennesimo derby. Tre particolari difficilmente assenti all’interno della stracittadina torinese (almeno nell’ultimo ventennio) che hanno consentito ai granata di uscire indenni dall’Allianz Stadium.

Un sospiro di sollievo, certo, ma a conti fatti è stata anche una grande occasione persa per espugnare per la prima volta il nuovo Stadio dei cugini che erano decimati in difesa tanto che nel ruolo di centrale Allegri ha impiegato il terzino Alex Sandro. I ragazzi di Juric, reduci da due sconfitte, hanno approcciato bene l’incontro sfiorando il gol ma finendo per subirlo (la differenza sta nello spessore dei due portieri) e, nonostante l’incessante e lodevole pressione nella metà campo avversaria testimoniata anche dai dati statistici, non sono riusciti a produrre occasioni da gol nitide. È servito un guizzo del redivivo capitan Belotti (al rientro da titolare dopo 82 giorni) per scombussolare i piani difensivi dei bianconeri che puntavano sulle ripartenze per sorprendere i granata ed infliggere il colpo del KO. Ma stavolta ai ragazzi di Juric non ha fatto difetto la concentrazione e l’ottima prestazione generale nella quale risaltano quelle di alcuni singoli (Belotti, Bremer e Brekalo su tutti) è stata premiata da un pareggio più che meritato. La squadra è rimasta sempre corta, i movimenti quasi sempre appropriati, così come la pressione e i raddoppi, bene anche la circolazione di palla con numero e precisione dei passaggi superiori a quelli avversari, la superiorità numerica creata soprattutto sul versante sinistro dove Vojvoda, Madragora e Brekalo hanno saputo creare grattacapi a Cuadrado e soci.

Tutto ciò conferma che il Torino avrebbe potuto (e forse anche dovuto) vincere e che – al di là della legittima soddisfazione per la prova – forse prevale il rammarico per non aver vinto quello che probabilmente era un derby favorevole per meriti, defezioni avversarie, direzione arbitrale e situazione astrale. Quantomeno si può salutare il ritorno al gol di Belotti dopo 111 giorni (al netto di quello ingiustamente annullato contro il Venezia) proprio nel momento più opportuno, un altro segno indelebile nella bella storia tra il Gallo e il Toro!

Juventus-Torino, chi sale

BELOTTI si rifà con gli interessi del gol annullatogli contro il Venezia siglandone uno tra i più importanti della carriera: si smarca bene in area e trafigge Szczesny con una bella girata di sinistro che regala il pareggio al Torino. Ancora una volta alza la cresta risollevando la sua squadra con la solita generosità a tutto campo. Ritorno decisivo.

BREMER onora con un’altra prestazione maestosa la centesima gara ufficiale in maglia granata. Ancora una volta annulla Vlahovic costringendolo ad una magra figura. Anticipa, respinge, mura, chiude, tempi sincronizzati, non si può chiedere di più.

BREKALO mattatore del derby, nella posizione di trequartista sinistro crea le occasioni più nitide dei granata e manda in gol ancora Belotti. Buona intesa con Mandragora e Vojvoda, tra i nuovi è colui che ha maggiori chance di essere riscattato.

LUKIC esegue giocate semplici ma è sempre al posto giusto per garantire equilibrio alla squadra e difatti la sua assenza si è sentita contro il Venezia. Ha limitato Zakaria e company e si è preso responsabilità sulla trequarti pur sbagliando qualcosina.

MANDRAGORA disputa una partita di sostanza e qualità facendo valere le sue doti di incursore e di tiro: è lui che va più spesso al tiro e vicino al gol, forse poteva crederci ancora di più.

Juventus-Torino, stabili

VOJVODA un’altra buona prova, si propone in tandem con Brekalo e tiene sempre sul chi va là Cuadrado. Se la catena di sinistra funziona meglio è anche merito suo, sul gol subito è tra due avversari e non poteva fare molto di più.

POBEGA paga un po’ il cambio di posizione non avendo mai agito da trequartista e perde spesso il duello con Locatelli. Nella ripresa riesce a trovare posizione e tempi di giocata migliori ed è più incisivo.

DJIDJI gioca una partita accorta su Morata cui concede il minimo. Se la cava anche su Kean. Buona l’intesa con Bremer, gode sempre della fiducia del tecnico.

RODRIGUEZ si rivela prezioso in fase difensiva con diagonali sempre efficaci per andare a disturbare avversari “non suoi”. Ha il delicato compito di occuparsi di Dybala e si affaccia in avanti di rado (ma bene).

ANSALDI i costanti guai fisici gli hanno tolto la titolarità del ruolo e, visti i progressi di Vojvoda a sinistra, può servire più dall’altra parte così come è stato per l’ultimo quarto d’ora nel derby (in cui non ha inciso).

BUONGIORNO alla fine ha dimostrato che aveva ragione lui: ci teneva a non saltare il derby e Juric gli ha regalato gli ultimi cinque delicatissimi minuti.

SINGO parte benino con qualche progressione interessante ma si spegne via via fino alla sostituzione: un tiro ciabattato, diverse ripartenze gestite male e qualche retropassaggio errato. Dalla sua parte i granata affondano meno del solito.

Juventus-Torino, chi scende

SANABRIA pochi minuti a disposizione nei quali non ha occasioni. Prova a difendere palla ma non sembra attraversare un periodo particolarmente ispirato e ora il rientro prepotente di Belotti rischia di rimetterlo in discussione e in panchina.

PJACA dopo il giallo sulla sua convocazione, Juric lo getta nella mischia nel finale. Ripiega dietro rendendosi utile ma la sua posizione nelle gerarchie del tecnico suo connazionale sembra in calo.

MILINKOVI SAVIC l’errore sul gol di De Ligt (mancata uscita alta e soprattutto piazzamento errato) è forse meno evidente rispetto ai precedenti ma ora Juric prende in considerazione l’ipotesi di avvicendamento.