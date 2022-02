Torna il borsino granata: ecco chi sale e chi scende dopo Udinese-Torino, match terminato 0-2 alla Dacia Arena

Tornati in campo dopo la pausa seguita ad un gennaio super, i granata hanno pagato dazio (come temuto da

Juric nel post Sassuolo) uscendo battuti dal Dacia Arena ad un passo dal pareggio su cui sembrava ormai

incanalata la gara. L’Udinese di fatto ha vinto nei minuti di recupero grazie a due calci piazzati ed alla

complicità di Milinkovic – Savic non certo irreprensibile, così come già accaduto nelle ultime partite, ma è

nel gioco e nella capacità di interpretare il match che ha legittimato la “fortunosa” vittoria in zona Cesarini:

la squadra di Cioffi è una squadra molto fisica che si è trovata a proprio agio contro quella di Juric, vincendo

gran parte dei duelli soprattutto in difesa, a centrocampo e sulle fasce e riuscendo a impedire ai granata di

creare occasioni da rete a ripetizione come avvenuto invece nelle partite precedenti tanto che alla fine si è

contato un solo tiro verso la porta di Silvestri.

Dopo aver tributato i giusti meriti ai bianconeri friulani che hanno saputo prendere bene le misure in campo,

non vanno tuttavia trascurati i demeriti del Torino che, al di là degli scarabocchi di un portiere controverso

(ma in fondo certi suoi limiti si conoscevano già e in fin dei conti anche un certo Handanovic ha registrato

qualche passaggio a vuoto), al ritorno da Udine ha aggiornato le statistiche negative relative ai punti in

trasferta (appena 8 con solo 6 gol realizzati in 11 partite) e ai gol subiti nell’ultimo quarto d’ora (il 47% dei

totali).

Non c’è dubbio che, nonostante un campionato finora dignitoso e l’indubbia prospettiva ambiziosa disegnata

dal tecnico croato, occorra analizzare certi dati e la prestazione nel suo insieme al fine di trovare delle giuste

contromisure al mal di trasferta, alla scarsa vena realizzativa di Sanabria, allo spartito di gioco che

all’occorrenza deve avere delle valide alternative che non siano soltanto quella di arretrare Lukic sulla linea

di difesa pur di non impiegare Izzo.

Intanto ai nuovi innesti di gennaio che dovrebbero fornire qualche soluzione in più è stata riservata solo una

manciata di minuti a Pellegri che si è mosso anche benino ma a breve termine è fondamentale soprattutto il

recupero delle pedine che hanno già dimostrato di essere utili alla causa, da capitan Belotti a Pjaca fino ad

arrivare, perché no, anche a Izzo e Zaza. Anche perché la prossima trasferta sarà il derby e a modo loro

Lukic, Mandragora e Buongiorno hanno già dimostrato di tenerci…

Udinese-Torino 0-2: chi sale

VOJVODA dopo la sosta è forse l’unico che conferma i progressi giocando sui livelli di gennaio sebbene

non arrivi spesso sul fondo per crossare ma più per meriti avversari che per demeriti propri. Gioca con

tranquillità ed è più volte provvidenziale in difesa.

Udinese-Torino 0-2: gli stabili

POBEGA cerca di riprendersi la scena che certamente riconquisterà nella gara contro il Venezia date le

squalifiche di Lukic e Mandragora. Entra molle ma si riprende difendendo bene nella propria area e

innescando la ripartenza.

BUONGIORNO pur non al meglio e col gravoso compito di non far rimpiangere Bremer se la cava

piuttosto bene duellando con Beto (uscendone spesso vincitore) finché non deve uscire per problemi fisici

provando a farsi ammonire in ottica derby. Idea apprezzabile ma modi plateali e sbagliati.

ZIMA al netto di qualche approssimazione nel controllo, disputa una partita attenta ed è bravo a

interrompere dialoghi tra gli attaccanti avversari e ad adeguarsi alle varie situazioni tattiche.

BREKALO pochi lampi per il promettente folletto croato, costantemente raddoppiato e in difficoltà per le

attenzioni degli avversari. Tuttavia è bravo a rendersi utile in fase difensiva prima del harakiri finale.

RODRIGUEZ pur confermando la sua affidabilità in questa stagione, fatica non poco a contenere un

cliente ostico come Success e non accompagna come altre volte l’azione ma effettua diagonali decisive e non

commette gravi errori.

PRAET considerate le sue qualità, il suo apporto è stato insufficiente e discontinuo anche se dai suoi piedi

sono arrivati due palloni interessantissimi in area non capitalizzati da Sanabria e Vojvoda.

SINGO nel primo tempo sembra la controfigura di se stesso, non si vede mai in fase offensiva, nella

ripresa ha invece l’occasione più ghiotta per i granata ma cerca solo la potenza.

Udinese-Torino 0-2: chi scende

SANABRIA ancora con le polveri bagnate lontano da Torino, il che può essere una coincidenza come no.

Sarà pure stanchezza ma se anziché prendersi la responsabilità di tirare fa velo per Singo…

LUKIC fatica nell’impostazione anche se prova ad inserirsi negli spazi guadagnando metri e punizioni.

Con l’uscita di Buongiorno scala in difesa cavandosela dignitosamente, il cartellino preso gli farà però

saltare il Venezia.

MANDRAGORA l’ex di turno stecca nel suo vecchio stadio: in difficoltà su Arslan, non riesce ad

incidere a centrocampo e rimedia i cartellini che gli costano espulsione e squalifica.

MILINKOVIC – SAVIC veniva da due partite sottotono e sembrava essersi ripreso con un paio di buone

parate ma nel finale il doppio patatrac: sistema male la barriera partendo in ritardo sulla punizione e procura

il rigore dopo una papera.

Udinese-Torino 0-2: i nuovi

PELLEGRI si presenta con un inserimento alle spalle dei difensori (che a Sanabria non era mai riuscito

fin lì) e con un colpo di tacco intelligente. Dovrà dimostrare in questi mesi di poter essere una pedina utile e

non un cocco di papà… e mister.