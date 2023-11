Quello che dovrebbe essere un obiettivo dichiarato sembra ormai quasi un fastidio: e che si vinca o si perda la si archivia sempre troppo in fretta

In centoventi minuti il Toro ha fatto un gol. E lo ha segnato di nuovo un difensore, perché gli attaccanti granata, si sa, soffrono ultimamente di questa particolare allergia che rende inutile ogni loro sforzo. E se chi in questo inizio di stagione la porta l’ha vista – Radonjic – continua ad essere in punizione in panchina, beh allora riesce difficile pensare che le due punte possano risolvere il problema, magicamente, o che cambiare sistema basti a svoltare davvero. Juric salva la prestazione, ci sta anche che un allenatore lo faccia, ma si è perso di vista il focus principale che non è né l’arbitro che dà e poi toglie un rigore, né l’ennesimo infortunio di Pellegri. A furia di parlare di Var, di episodi devastanti o scandalosi ci si dimentica di sottolineare con una certa forza quello che davvero è scandaloso e devastante: l’ennesima uscita di scena dalla Coppa Italia, come se fosse normale, qualcosa da accettare e dimenticare. Non lo è, normale, non essere in grado per la seconda volta in tre stagioni di entrare tra le prime sedici (sedici!) squadre della competizione. Non lo è far passare in secondo piano l’addio a quello che per una squadra come il Torino ha il dovere di essere un obiettivo, dichiarato e scontato. Invece è già finita: pure quest’anno sarà per la prossima volta.