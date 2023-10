L’editoriale / Non è facile cambiare opinione, rivedere la propria idea di calcio: Juric lo ha fatto e ha riportato il Torino alla vittoria

Se il Torino ha iniziato la stagione peggio (molto peggio) di quelle che erano le aspettative, le responsabilità sono anche, ma non solo, di Ivan Juric. Allo stesso modo, però, se il Torino a Lecce è tornato a vincere i meriti sono anche, ma non solo, di Ivan Juric. In questo 1-0 il tecnico, di meriti, ne ha più di quanti se ne possa immaginare. Per la seconda partita consecutiva ha abbandonato il suo 3-4-2-1, ha rinunciato a tutti trequartisti/esterni d’attacco che hanno sempre caratterizzato le sue squadre per schierare una formazione più quadrata, con due attaccanti pure in linea, uno a fianco all’altro.

Può sembrare scontato che un allenatore modelli la propria idea di gioco in base ai giocatori a disposizione o in base al momento della squadra: invece non lo è affatto. Il mondo del calcio è pieno di integralisti tattici che non ammettono variazioni, se non minime, al proprio credo calcistico, a volte anche snaturando i calciatori a disposizione pur di farli entrare nei propri schemi. Nella categoria degli integralisti, almeno fino a poche settimane fa, si poteva inserire anche Juric: ora però il tecnico ha saputo fermarsi e riflettere, comprendere il momento di difficoltà della squadra, capire le cause dei problemi avuti nelle precedenti partite e, soprattutto, ha saputo cambiare. Ha avuto anche il coraggio di fare scelte forti, come la seconda esclusione consecutiva dall’undici titolare di Ilic o la nuova panchina di Radonjic (a proposito, anche quest’ultimo avrebbe bisogno di un bagno d’umiltà per non rischiare di perdere l’ennesimo treno della sua carriera). Juric ha saputo fare il primo passo necessario per riuscire nel salto di qualità come allenatore: ha saputo leggere la situazione e cambiare per risolvere i problemi. E così ha vinto e fatto vincere il Torino.