I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi: difficoltà per Welington. Franculino per l’attacco, mentre Sanabria piace al Cagliari

Tuttosport

Toro: Welington, se no riecco Piton

“Continua il duello con il Southampton per il terzino del San Paolo. Alternative Wijndal e una vecchia conoscenza di Vagnati”.



Franculino, il talento al telefono con il gol

“Chi è l’attaccante guineano che ha incantato Vagnati. In media una rete a gara nell’U23 del Benfica. Ha vinto la Youth League. Numeri super anche in Danimarca”.

La Gazzetta dello Sport

Il metodo Vanoli. Intensità e autorevolezza, così modella il nuovo Toro

“E’ disponibile ad ascoltare tutti. Il clima è sereno. Ritmi già alti: è un martello già dal primo giorno. Regole chiare: gestisce il gruppo con personalità”.

La Stampa

Nicola vuole Sanabria a Cagliari. Luvumbo può accendere il Toro.

“L’ex tecnico granata puntò sul centravanti paraguaiano nel gennaio 2021”.

Bonaventura dopo Castrovilli. Il Toro punta sugli svincolati.

“Forte è l’interessa granata per i due giocatori lasciati liberi dalla Fiorentina e in cerca di club. In mezzo al campo serve anche un po’ di fisicità: torna attuale l’opzione Pobega del Milan”.