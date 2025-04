I titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi, venerdì 4 aprile 2025: focus sulla partita contro il Verona

La Gazzetta dello Sport

Il guardiano del Toro. Paratone e una difesa solida: Milinkovic è il muro d’Europa

In due stagioni non ha subito reti in 18 partite in casa. Il segreto? La sua crescita e la protezione dei compagni

Moretti e Ludergnani, firmati i rinnovi fino al 2027

Tuttosport

Vanoli ha portato 70 milioni

Da inizio stagione il tecnico ha valorizzato diversi giocatori: Ricci, Adams e Vanja i più emblematici. E ha costruito uno zoccolo duro importante per il futuro

L’altra faccia: i flop. Coco la delusione

Il difensore, pagato 7.5 milioni più 2 di bonus, non è valso quanto è costato. Troppi 4,5 per Pedersen

Zapata e Schuurs al Filadelfia

Sono tornati a lavorare nel centro sportivo: l’abbraccio con i compagni

Ludergnani e Moretti, è arrivato il rinnovo

Il responsabile del settore giovanile e il principale collaboratore del dt Vagnati hanno firmato per 2 anni

Corriere Torino

Vanja, gigante granata

Arrivato nel 2017, titolare dalla stagione ’21-22. In due anni Milinkovic-Savic ha chiuso 18 volte la porta di casa: nessuno in Europa ora fa meglio

La Stampa

Toro, Schuurs è tornato. Riabilitazione al Fila per rientrare tra 2 mesi

Il difensore olandese è fuori da ottobre 2023 per la rottura del ginocchio. Dopo l’operazione e le cure a Londra, il rientro in gran segreto in città