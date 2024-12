Tutti i titoli dei principali quotidiani sportivi riguardanti il Torino

Tuttosport

Toro, solo vincere

Questa sera i granata devono invertire la rotta: nelle ultime 10 partite hanno ottenuto appena 5 punti

Sanabria e Adams, 139 giorni di digiuno

Tonny non segna dalla gara a Cagliari, Ché dalla Lazio

Nuova chance Sosa

Pizzicato, stimolato, sta a lui rispondere

Gazzetta dello sport

Torino d’assalto

Sfida all’Empoli per la svolta, Sanabria cerca il gol perduto

Castellini: “Davanti serve svegliarsi, Ricci ha lo spirito Toro”

La stampa

Ritorno a Empoli da brividi, il Toro si aggrappa a Ricci

Stasera i granata non possono sbagliare in Toscana dopo aver fatto 2 punti nelle ultime 6 partite. Il centrocsmpists, ex di lusso, è chiamato a trascinare i compagni, sfidando anche il mercato

“Ora decide il campo” Vanoli lancia segnali. Toro, attacco in bilico

Per i granata solo 2 gol realizzati nelle ultime 7 partite: serve la svolta, il tecnico pensa al rilancio di Vlasic, che è in ballottaggio con Adams