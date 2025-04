La rassegna stampa di oggi, mercoledì 2 aprile 2025: ecco alcuni titoli sul Toro dei principali quotidiani della giornata di oggi

Tuttosport

Vanoli il trasformista: “Come giocare in borsa”

Anche con la Lazio ha tirato il Toro fuori dai guai cambiando modulo: 4-2-4, poi un’ulteriore svolta tattica a tenuta stagna

Gineitis si è preso il futuro

3 gol da 5 punti contro Fiorentina, Milan e Lazio

Ilic fuori dal tunnel: tre mesi dopo

Vanoli vuole recuperare un capitale importante per la società

Toro: tifoseria da record per centrare nuovi primati

Con il Verona in 25.000: si va verso la media stagionale più alta dell’era Cairo

La Stampa

Bomber a orologeria

Il Toro si coccola Gineitis e vuol premiarlo per i tre gol segnati in 293′. I bonus non scattano perchè gioca poco: pronto l’aumento per blindarlo

Nove gol e 14 punti. La panchina è d’oro per il Toro di Vanoli

I granata sono secondi nella classifica di reti segnate in A da subentrati. Coco: “Siamo più squadra e sappiamo di potercela fare in qualunque momento

La Gazzetta dello Sport

Coco prepara lo spirito

“Toro, ora siamo sulla strada giusta, non molleremo fino all’ultimo”