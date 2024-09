Tutte le notizie e i titoli di giornale sul Torino: focus sulla vittoria granata di Verona e sui protagonisti

Tuttosport

Zapata alla testa del Toro

Dopo essersi concesso una pausa con il Lecce il colombiano a Verona ha di nuovo trascinato i granata firmando l’8° gol di fila in acrobazia

A Sanabria la concorrenza ora fa bene

Il paraguaiano è tornato titolare e ha subito segnato. Nelle passate stagioni ha patito troppo le rivalità interne. Ma nel progetto di Vanoli c’è spazio per lui.

E Adams diventa l’uomo in più

Lo scozzese ha confermato la sua specialità: entrare nella ripresa e fare gol

Ricci: “Vanoli ci ha cambiato la mentalità”

La crescita del nuovo Toro: spirito, gioco, reazione, gol. “E’ stata questa la sua impronta più importante ‘per farci compiere un salto di qualità. Nulla è casuale”