Tutte le notizie e i titoli di giornale sul Torino: focus sulla vittoria di Verona e sul primato in classifica

La Gazzetta dello Sport

Gran Torino, e vola in testa

I granata vincono a Verona. Primi da soli dopo 47 anni.

Zapata-Sanabria in coro: “Cresce tra di noi l’intesa sudamericana”

Duvan eguaglia Dybala con 123 reti in A, Tonny a segno dopo 174 giorni. E può far festa anche Adams.

Tuttosport

È un Toro di bomber: 1°!

Sanabria, Zapata e Adams piegano il Verona, in 10 dal 21° per una follia di Dawidowicz. Kastanos e Mosquera in gol per i veneti. Granata soli in testa dopo 47 anni.

“Bravi, ma vi voglio ancora più decisi”

Vanoli: “Perfetti in 11 contro 11, però non voglio i cali di attenzione. C’è ancora tanto da migliorare”.

Ricci è il cuore dei granata. Maripan: buona la prima

Ilic si riprende, Lazaro ha piede d’oro, Gineitis ok. Belahyane non molla mai, Coppola va in apnea.

Zapata: “Restiamo umili, ma è bello vedersi lassù”