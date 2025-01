I titoli della rassegna stampa di oggi, venerdì 24 gennaio

Tuttosport

Vanoli: “Mercato? Non perdo tempo”

“Basta chiacchiere, non commento le parole di Cairo e Vagnati, in testa ho solo il Toro e il Cagliari: i dirigenti sanno come la penso”

Il Toro punta tutto su Adams per svoltare

Vanoli lo sprona: “Sta facendo bene e quando avrà un compagno ideale farà ancora meglio”

Stand-by Beto e Casadei spuntano i piani B e…C

Simeone è la prima alternativa al portoghese: ma adesso spunta Andrè Silva. In mezzo idea Ndour

La Stampa

Toro in campo ancora senza rinforzi. Rabbia Vanoli: “Basta chiacchiere”

Stasera l’anticipo con il Cagliari: spareggio salvezza mentre il club resta immobile sul mercato, il tecnico: “Hanno parlato Cairo e Vagnati, inutile perdere tempo” Andrè Silva alternativa a Beto

Toro, non solo Beto, sondato Andrè Silva per rifare l’attacco

I granata in trattativa con il Lipsia per avere il portoghese ex Milan. L’azzurro Ndour alternativa a Casadei: piace anche a Fiorentina e Bologna.