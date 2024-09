Le ultime notizie e i titoli di giornale sul Torino: dalla riabilitazione di Schuurs alla cessione di Radonjic, tornato in Serbia

Tuttosport

Schuurs, semaforo verde: obiettivo novembre

Dopo la riabilitazione all’Isokinetik e l’operazione in artroscopia a Londra il difensore è seguito solo dai medici del Toro: passi avanti significativi

Senza Linetty il Toro non è Toro

Prezioso per Juric, indispensabile per Vanoli: «Ora rischiamo un po’ ma il nostro gioco è più bello»

Radonjic torna a casa dopo l’ennesimo fallimento

LA STELLA ROSSA RIPRENDE IL SERBO CHE IN GIRO PER L’EUROPA HA QUASI SEMPRE DELUSO

La bella estate non finisce mai per Ciamma & Njie

Debutto in Serie A e l’Under 20 per Ciammaglichella. Per lo svedese gli elogi di Cairo e Vanoli e la nazionale

E per il futuro occhio a Olsson, Manneh, Sabone e Melo

ALLA SCOPERTA DELLE NUOVE SCOMMESSE DI LUDERGNANI PER LA PRIMAVERA E PER L’UNDER 18

La Gazzetta dello Sport

Voli da urlo e piedi da regista Il portiere in vetta con il Toro

Il serbo ha la miglior media voto nel ruolo Vanoli è soddisfatto: «Ci dà tranquillità»