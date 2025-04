I titoli sulla squadra di Vanoli dai principali quotidiani di oggi, sabato 12 aprile 2025: dai nuovi obbiettivi di mercato al caso scommesse

La Stampa

Il Toro prepara la rivoluzione in attacco. Asllani o Esposito, caccia a un giovane

Granata sui baby di Hoffenheim e Spezia, Karamoh e Sanabria in uscita

Gioco pericoloso

Scommesse con il poker su siti illegali, indagati 12 calciatori nell’inchiesta partita dalle chat di Fagioli e Tonali. Spuntano anche Perin, McKennie, Ricci, Di Maria e Bellanova. Il conto di una gioielleria per gestire il flusso di denaro.

“Como-Toro, quanti ricordi. Pochi ritocchi e sarà Europa”

Ezio Rossi è stato protagonista più volte sul lago, prima da calciatore poi da allenatore granata. “Nulla in palio, ma non sarà un’amichevole. Cairo non venda i suoi gioielli e sul mercato ascolti Vanoli”

Tuttosport

Vanoli: estate col brivido

Ripartirà daccapo se Ricci e Vanja saranno ceduti e senza il riscatto di Elmas. Cairo, nuovo blitz al Fila

“Elmas è seguito da altre squadre”

Il procuratore Gardi avverte i dirigenti granata:” Le sue qualità e i 17 milioni per il riscatto attirano attenzioni altrui: ma lui sta bene al Toro”

Pecci, 70 fuochi d’artificio “E l’amore significa Toro”

Il compleanno del regista granata, campione d’Italia nel 1976