Ecco i titoli dei più importanti quotidiani di oggi, giovedì 9 gennaio 2025, sul Torino: focus sul derby della Mole

Tuttosport

Cairo, il bomber dov’è?

Zapata si è infortunato 94 giorni fa: nonostante ciò una settimana dopo l’inizio del mercato il sostituto non c’è. E le piste continuano ad essere tutte in salita.

E in mezzo se ne andrà Tameze

Proposto al Lione nello scambio con Tessmann e al Sassuolo nell’operazione Thorstvedt

Superata quota 25.000. Sarà un derby da esaurito

Nelle ultime due gare casalinghe, contro Bologna e Parma, gli spettatori sono rimasti sotto i 20.000, abbassando decisamente la media

La Stampa

Sanabria, un jolly da derby. Il Toro cerca i gol perduti

Nessuno dei granata ha segnato alla Juve (3 volte) quanto l’attaccante paraguaiano, Vanoli potrebbe ripescarlo per provare a dare la scossa ad un attacco in crisi profonda

Juve, stretta finale su Araujo. Nuovi contatti per Kolo Muani

Il difensore uruguaiano del Bercellona si avvicina ai bianconeri ma l’Arsenal tenta il sorpasso. Pressing anche sull’attaccante del PSG mentre lo United propone Rashford invece di Zirkzee

Sanabria uomo derby per il Toro, Nico Gonzalez per il riscatto della Juve

Settimana del derby

La Gazzetta dello Sport

Super Milinkovic e difesa al top, in casa il Toro è impermeabile

Solo il Real Madrid ha più clean sheet in casa della squadra granata nelle ultime due stagioni nei 5 tornei top

Per Ricci e Coco ancora lavoro a parte

Entrambi proseguono le cure personalizzate e restano in dubbio (come Gineitis) per la sfida con la Juve

Muro contro muro

Il portiere serbo è cresciuto tanto, ha già parato due rigori ed è il granata con più minuti