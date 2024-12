I principali titoli dei quotidiani in edicola oggi sul Torino: l’ora del riscatto per Maripan. Arnautovic in salita

Tuttosport

Arnautovic: stallo Toro. Il bomber è un rebus

La trattativa non decolla

Maspero: “L’interista sarebbe il rinforzo giusto”

Stallo punte

Il mercato Toro resta un rebus

Maripan: è l’ora del riscatto

Spirito ok: gioca anche Zapata

Da quella dedica di Sanabria a Cagliari fino all’esultanza di Adams a Empoli



La Stampa

Toro, doppio tavolo con il Napoli

Oltre a Simeone tratta Ngonge

Loris Bonesso: “A Empoli il vero Toro”

“Ma niente illusioni la guardia resti alta”

Europa del calcio a Torino. A giugno si può

Tre gare allo Stadium, finale per il terzo posto nella casa del Toro. L’Uefa ha deciso: se l’Italia batte la Germania, Finals di Nations League sotto la Mole