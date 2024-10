I titoli sul Torino dei principali quotidiani in edicola oggi, venerdì 18 ottobre: gli occhi del Real Madrid su Ricci, la scommessa di Coco e il mercato

Tuttosport

Ricci è diventato Real. E’ nella lista segreta degli spagnoli

Il centrocampista piace anche al Manchester City. Guardiola lo vorrebbe a gennaio per sostituire Rodri ma Cairo per adesso non ha intenzione di cederlo

Mossa Fiorentina Kouamé fino al ’27

Il rinnovo complica i piani granata ma bisognerà capire se Palladino continuerà a utilizzarlo poco

Walukiewicz, allarme rientrato

Il centrale non ha più la febbre e si è allenato con i compagni

La scommessa di Coco: “5 gol e taglio i capelli”

Il difensore dopo una partenza notevole è incappato in due prove sottotono: a Cagliari cerca il rilancio immediato



La Gazzetta dello Sport

Capitan Torino. Via al dopo Zapata. Linetty con la fascia, Milinkovic è il vice

Una nuova gerarchia dopo l’infortunio del colombiano, ma Vanoli farà ruotare i leader perché adesso vuole responsabilizzare tutto lo spogliatoio.

La Stampa

Toro, ora Schuurs è un giallo. Un anno dopo è ancora fuori uso

I granata lavorano per recuperarlo dall’infortunio al ginocchio sinistro. Il difensore sente ancora dolore e non c’è una data per il suo rientro.

“Sarà un Toro diverso senza Zapata. Ma questa squadra è viva e ha voglia”

Marco Ferrante. L’ex bomber granata lancia Sanabria: “Adesso avrà più spazio e può provare a segnare 12 gol”.