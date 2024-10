I titoli sul Torino dei principali quotidiani in edicola oggi, mercoledì 23 ottobre 2024: Cairo si rifà vedere a Torino

La Stampa

Torna Belotti, riserva anche a Como

Il Toro in crisi contro gli ex al veleno

Toro conti alla rovescia

Cairo: “Club competitivo tra bilanci superiori”. Ma i fatti lo smentiscono. Bologna, stessi ricavi e Champions



La Gazzetta dello Sport

La carica di Cairo

Il presidente al Fila parla alla squadra e dà fiducia al Toro



Tuttosport

Non ci sono i tifosi: Cairo si rifà vedere

Mentre lo stadio del Toro si riempie per il Como

Almeno i tifosi sono da Europa

Ezio Rossi: “Temo l’anonimato. Vanoli è la speranza per andare in Coppa”

Una nuova Primavera

Sotto il segno di Tufano