I titoli sul Torino in edicola nei principali giornali di oggi, venerdì 6 settembre 2024. Da Ciammaglichella a Vanoli

Tuttosport

Ciammaglichella un gol per Vanoli

Il talento del Toro decisivo nell’Under 20

È un Toro multiculturale. Mai così tanti stranieri

I giocatori italiani sono quattro: soltanto l’Udinese ne ha di meno

Tendenza Vanoli tutti cercano il gol

In 3 partite a segno almeno un uomo di ogni reparto

Grande Torino per i ragazzi

Verso il pieno con il Lecce

Maspero: “Toro, non manca nulla per stupire tutti”



La Gazzetta dello Sport

Gineitis è un nuovo inizio

Forza, qualità, testa. Il Toro inserisce altre dosi di talento

Italia Under 20: battuta la Cechia

A segno Lipani e Ciammaglichella