Due stagioni fa Fabbri fu sospeso dopo i clamorosi errori in Juventus-Milan, lo scorso anno fece arrabbiare i bianconeri contro la Lazio

C’è una costante quando l’arbitro Michael Fabbri è chiamato a dirigere la Juventus in un big match: le polemiche. Ce ne furono molte dopo un Juventus-Milan 2-1 di due stagioni fa, quando non fischiò un calcio di rigore in favore dei rossoneri per un netto fallo di mano di Alex Sandro che non considerò punibile nemmeno dopo aver rivisto le immagini al Var. Un grave errori, a cui si aggiunge anche un calcione di Mandzukic a Romagnoli a palla distante, che portò anche allo stop dell’arbitro di Ravenna.

Fabbri: polemiche dopo Lazio-Juventus

Le polemiche, stavolta ingiustificate, non mancarono nemmeno l’anno scorso dopo Lazio-Juventus 3-1, quando (dopo revisione al Var) mostrò il cartellino rosso a Cuadradro reo di aver steso Lazzari lanciato in contropiede e a tu per tu con il portiere avversario. I bianconeri protestarono molto ma la decisione di Fabbri in quell’occasione fu corretto, così come corretta quella di ammonire e non espellere in precedenza il biancoceleste Luiz Felipe.