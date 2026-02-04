Le parole del tecnico granata dopo la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, terminata 2-1 per i nerazzurri

Finisce 2-1 a Monza la sfida tra Inter e Torino. Il Toro reagisce al doppio svantaggio, vendendo cara la pelle contro la prima della classe in Serie A, ma non riesce a conquistare la semifinale che manca dal 1994. Queste le parole del tecnico granata Marco Baroni ai microfoni di Mediaset nel post partita. “Sono soddisfatto della prestazione, nel primo tempo siamo stati ordinati ma passivi e potevamo portare maggior pressione. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene anche se potevamo fare meglio in occasione dei due gol dell’Inter. La squadra sta bene ed è stata sempre in partita, con ordine e aggressività. Bisogna valutare che avevamo tre ragazzi in campo con soli due allenamenti alle spalle con la squadra“.

Sulla possibilità di riavvicinare il pubblico: “La squadra deve dare tutto e deve crederci, abbiamo iniziato un percorso e dobbiamo essere compatti e cambiare marcia. Possiamo fare di più, lo pretendiamo“. Poi sulla prestazione di Prati: “Ha fatto bene nel secondo tempo anche da mezzala, è una ragazzo in cui credevamo e che abbiamo aspettato. Molti ragazzi stanno trovando continuità e minutaggio, adesso stanno rientrando quasi tutti, da domani ne rientreranno altri. Ci portiamo via la prestazione per lavorare con ancora più convinzione”.

La conferenza stampa di Baroni

L’analisi di Baroni è poi proseguita in sala stampa

Come valuta questa partita?

“Siamo dispiaciuti ma la prestazione ce la portiamo dietro. La squadra è stata ordinata anche se è stata un po’ passiva nel primo tempo. Meglio nella ripresa anche se potevamo fare meglio sui gol. Ci sono le basi per migliorare, stasera abbiamo messo tre giocatori in campo con pochi allenamenti. In settimana potranno rientrare degli infortunati”.

Pensa che la squadra stia tornando?

“”Abbiamo passato una settimana complicata, ora abbiamo tracciato una linea e vogliamo alzare i giri, in un momento delicato ci sono tante cose positive”.

Cosa è successo con Asllani?

“Non mi piace parlare di giocatori che non sono più qui ma lui non ha sbagliato niente sotto nessun aspetto, abbiamo visto Ilkhan in crescita e abbiamo pensato di lavorare con un giocatore di prospettiva”.

Cosa pensa di Obrador?

“”Ha fatto bene, nel primo tempo poteva essere più aggressivo. Ha spinto fino a che ha avuto energie, come i nuovi ha fatto una prestazione importante”.