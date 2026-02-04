Le parole del tecnico nerazzurro dopo la semifinale di Coppa Italia contro il Torino, vinta per 2-1

L’Inter batte soffrendo nel finale 2-1 il Torino e conquista l’accesso alla semifinale di Coppa Italia. Nonostante i tanti cambi, Chivu centra l’obiettivo con una partita di cinismo e sofferenza. Queste le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di Mediaset nel post partita.

Voto alla prestazione della squadra?

“Io non do voti, non sono giornalista, sono contento per la prestazione e per le energie messe in campo. Nel finale abbiamo sofferto un po’ l’orgoglio dell’avversario ma direi che non ci hanno messo troppo in difficoltà. Siamo contenti della vittoria e del passaggio del turno.”

Senza il Milan per l’Inter sarebbe un’altra Serie A?

“Andiamo avanti con la convinzione e con il lavoro, continuiamo a fare delle buone prestazioni”.

Partita difficile, ha fatto anche riposare alcuni titolari

“Sappiamo il lavoro che abbiamo fatto negli ultime mesi, in queste partite servono gamba e energia, devi dare tutto. Sono state scelte basate sulle energie che avevamo a disposizione oggi, dobbiamo gestire il nostro febbraio. Faccio i complimenti a Kamate e Cocchi, e ai responsabili del settore giovanile. Devo fare i complimenti a Stefano Vecchi che sta facendo un grande lavoro e sta facendo crescere questi ragazzi”.

Il mercato è finito, il gruppo va bene così, è soddisfatto?

“Una squadra può sempre migliorare, a prescindere dal mercato. Abbiamo un gruppo valido, una società che ha provato fino in fondo a fare quello che noi abbiamo richiesto, purtroppo il mercato è sempre bast****. Abbiamo questi ragazzi dell’under 23 che ci danno una mano. Dobbiamo lavorare e battere colpo su colpo“.