Le parole del tecnico nerazzurro dopo la semifinale di Coppa Italia contro il Torino, vinta per 2-1

L’Inter batte soffrendo nel finale 2-1 il Torino e conquista l’accesso alla semifinale di Coppa Italia. Nonostante i tanti cambi, Chivu centra l’obiettivo con una partita di cinismo e sofferenza. Queste le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di Mediaset nel post partita.

Voto alla prestazione della squadra?

“Io non do voti, non sono giornalista, sono contento per la prestazione e per le energie messe in campo. Nel finale abbiamo sofferto un po’ l’orgoglio dell’avversario ma direi che non ci hanno messo troppo in difficoltà. Siamo contenti della vittoria e del passaggio del turno.”

Senza il Milan per l’Inter sarebbe un’altra Serie A?

“Andiamo avanti con la convinzione e con il lavoro, continuiamo a fare delle buone prestazioni”.

Partita difficile, ha fatto anche riposare alcuni titolari

“Sappiamo il lavoro che abbiamo fatto negli ultime mesi, in queste partite servono gamba e energia, devi dare tutto. Sono state scelte basate sulle energie che avevamo a disposizione oggi, dobbiamo gestire il nostro febbraio. Faccio i complimenti a Kamate e Cocchi, e ai responsabili del settore giovanile. Devo fare i complimenti a Stefano Vecchi che sta facendo un grande lavoro e sta facendo crescere questi ragazzi”.

Il mercato è finito, il gruppo va bene così, è soddisfatto?

Una squadra può sempre migliorare, a prescindere dal mercato. Abbiamo un gruppo valido, una società che ha provato fino in fondo a fare quello che noi abbiamo richiesto, purtroppo il mercato è sempre bast****. Abbiamo questi ragazzi dell’under 23 che ci danno una mano. Dobbiamo lavorare e battere colpo su colpo“.

Nikola Vlasic of Torino FC competes for the ball with Lautaro Martinez of FC Internazionale during the Coppa Italia quarter final football match between FC Internazionale and Torino FC.
ultimo aggiornamento: 04-02-2026

