L’attaccante croato segna il gol che dà speranza, la difesa balla e il francese sbaglia su tutti e due i gol: le pagelle
PALEARI 5.5: l’uscita su Bonny non sarà stata bella da vedere ma il portiere fa quello che può in una situazione estrema, vedendo l’attaccante tutto solo a pochi metri.
TAMEZE 4: fa tutto quello che in area un difensore non dovrebbe fare. Non è un difensore? Sì, e si vede, ma inspiegabilmente c’è lui (e non Maripan) nel terzetto titolare della partita più importante della stagione.
MARIANUCCI 5.5: riesce solo in parte ad arginare Thuram, l’attaccante nerazzurro in occasione del raddoppio riesce ad anticiparlo servendo l’assist a Diouf (st 16′ MARIPAN 6: si incolla a Pio Esposito e non gli lascia spazio)
COCO 5.5: in una serata in cui gli errori della difesa pesano non conferma la buona prestazione col Lecce.
PEDERSEN 6: con la sua corsa nella prima metà del primo tempo mette in difficoltà gli avversari che poi però gli prendono le misure. A inizio ripresa, però, è preciso nel cross che va a pescare Kulenovic (st 16′ LAZARO 6: più copertura che altro)
VLASIC 5.5: è il giocatore che se si accende sa fare la differenza. Stasera gli riesce poco e infatti la squadra gira bene solo a tratti.
PRATI 6.5: conferma la buona impressione di quello spezzone all’esordio domenica contro il Lecce. Qualche centimetro gli nega la gioia del gol del 2-2 quando già era pronto ad andare a festeggiare con i tifosi. Parte da regista, chiude da mezzala: è una delle poche note liete della serata.
ANJORIN 5: l’indisponibilità di Casadei gli dà una chance dal 1′ ma non la sfrutta come dovrebbe. Non si vede praticamente mai (st 16′ ILKHAN 6: gara ordinata)
OBRADOR 5: avrà pure tentato un paio di sgroppate sfruttando la sua velocità, ma più che crescere a livello di fase difensiva dovrà fare i miracoli per reggere il finale di campionato. Per quanto visto finora non è tanto meglio di Nkounkou: la speranza di tutti e che ci faccia ricredere (st 41′ NKOUNKOU SV)
KULENOVIC 6.5: alla prima da titolare segna, a inizio ripresa, la rete che dà speranza al Torino, già sotto di due gol. Ci mette quel pizzico di voglia e coraggio che da altri compagni non si vede.
NJIE 5.5: nei primi minuti prova a sfruttare la sua velocità per dare fastidio all’Inter e provare a sorprendere così la retroguardia nerazzurra. Ha pure un’occasione a inizio ripresa, dopo il 2-0 di Diouf, ma non dà abbastanza forza alla conclusione. Ci mette quello che ha però non basta ad incidere (st 28′ ZAPATA 5.5: entra ma non ha occasioni per mettersi in mostra)
All. BARONI 5: alla partita più importante arriva senza Simeone e perde pure Adams però certe scelte sono poco comprensibili, come quella di rinunciare dall’inizio a Maripan. Il triplo cambio spezza quasi il ritmo dei granata che avevano appena trovato la rete del 2-1. E così scivola via la partita più importante della stagione.
Non mi aspettavo di passare il turno. Non mi aspettavo di giocare bene. Non mi aspettavo che i giocatori avessero grinta. Non mi aspettavo niente. Ma soprattutto non mi aspettavo che un allenatore che perde la partita più importante della stagione si presenti ai giornalisti dicendo che è soddisfatto: porto… Leggi il resto »
Be come detto da tutti, Sopra a tutto, Maripan in panca e Tameze dentro non si capisce. Prati come tutti quei centrocampisti italiani noiosi… Ricci, caviglia etc Passa in fianco non sa tirare in porta. Njie.. gran corridore.. un po’ meglio di karamoh. Kulenovich quello che ha fatto vedere qualità… Leggi il resto »
pagelle senza senso, Paleari ha parato come quasi sempre il parabile, Obrador si sarà anche fatto saltare nel primo gol ma quel gol è colpa di tameze che si prende uno spritz in mezzo all’area, certo non è colpa né di Obrador né tanto meno di Paleari. Vlasic ha giocato… Leggi il resto »