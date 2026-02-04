L’attaccante croato segna il gol che dà speranza, la difesa balla e il francese sbaglia su tutti e due i gol: le pagelle

PALEARI 5.5: l’uscita su Bonny non sarà stata bella da vedere ma il portiere fa quello che può in una situazione estrema, vedendo l’attaccante tutto solo a pochi metri.

TAMEZE 4: fa tutto quello che in area un difensore non dovrebbe fare. Non è un difensore? Sì, e si vede, ma inspiegabilmente c’è lui (e non Maripan) nel terzetto titolare della partita più importante della stagione.

MARIANUCCI 5.5: riesce solo in parte ad arginare Thuram, l’attaccante nerazzurro in occasione del raddoppio riesce ad anticiparlo servendo l’assist a Diouf (st 16′ MARIPAN 6: si incolla a Pio Esposito e non gli lascia spazio)

COCO 5.5: in una serata in cui gli errori della difesa pesano non conferma la buona prestazione col Lecce.

PEDERSEN 6: con la sua corsa nella prima metà del primo tempo mette in difficoltà gli avversari che poi però gli prendono le misure. A inizio ripresa, però, è preciso nel cross che va a pescare Kulenovic (st 16′ LAZARO 6: più copertura che altro)

VLASIC 5.5: è il giocatore che se si accende sa fare la differenza. Stasera gli riesce poco e infatti la squadra gira bene solo a tratti.

PRATI 6.5: conferma la buona impressione di quello spezzone all’esordio domenica contro il Lecce. Qualche centimetro gli nega la gioia del gol del 2-2 quando già era pronto ad andare a festeggiare con i tifosi. Parte da regista, chiude da mezzala: è una delle poche note liete della serata.

ANJORIN 5: l’indisponibilità di Casadei gli dà una chance dal 1′ ma non la sfrutta come dovrebbe. Non si vede praticamente mai (st 16′ ILKHAN 6: gara ordinata)

OBRADOR 5: avrà pure tentato un paio di sgroppate sfruttando la sua velocità, ma più che crescere a livello di fase difensiva dovrà fare i miracoli per reggere il finale di campionato. Per quanto visto finora non è tanto meglio di Nkounkou: la speranza di tutti e che ci faccia ricredere (st 41′ NKOUNKOU SV)

KULENOVIC 6.5: alla prima da titolare segna, a inizio ripresa, la rete che dà speranza al Torino, già sotto di due gol. Ci mette quel pizzico di voglia e coraggio che da altri compagni non si vede.

NJIE 5.5: nei primi minuti prova a sfruttare la sua velocità per dare fastidio all’Inter e provare a sorprendere così la retroguardia nerazzurra. Ha pure un’occasione a inizio ripresa, dopo il 2-0 di Diouf, ma non dà abbastanza forza alla conclusione. Ci mette quello che ha però non basta ad incidere (st 28′ ZAPATA 5.5: entra ma non ha occasioni per mettersi in mostra)

All. BARONI 5: alla partita più importante arriva senza Simeone e perde pure Adams però certe scelte sono poco comprensibili, come quella di rinunciare dall’inizio a Maripan. Il triplo cambio spezza quasi il ritmo dei granata che avevano appena trovato la rete del 2-1. E così scivola via la partita più importante della stagione.