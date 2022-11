La Coppa del Mondo di calcio 2022 è ormai alle porte e si svolge in inverno, il motivo è legato al fatto che il paese ospitante, ossia il Qatar, soltanto in questo periodo può garantire temperature meno calde

La Coppa del Mondo di calcio 2022 è ormai alle porte e si svolge in inverno, il motivo è legato al fatto che il paese ospitante, ossia il Qatar, soltanto in questo periodo può garantire temperature meno calde. Premesso ciò, i bookmaker di casinò online hanno già quote dell’evento calcistico più importante del globo.

Tuttavia, alla domanda più scontata di tutte ovvero chi vincerà i mondiali, la risposta è complicata, anche se la logica ci dice di indicare almeno 5 team e almeno un altro che potrebbe sbancare il circo, ossia il Portogallo di Cristiano Ronaldo, e di altri tra i migliori giocatori del paese come Bernardo Silva e Bruno Fernande,s giusto per citarne alcuni dei più popolari. La Germania invece, non è considerata per la vittoria finale, poiché la nazionale dopo i successi dei mondiali del 2014 è in piena fase di ricostruzione tecnica e tattica.

Chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022?

I mondiali di Qatar 2022 saranno gli ultimi a 32 squadre. I prossimi si svolgeranno nel 2026 e per la prima volta in tre stati diversi (Canada Stati Uniti e Messico), vedranno la partecipazione di ben 48 team. Premesso ciò, nell’edizione ormai alle porte che inizia domenica 20 novembre e che vedrà di fronte i padroni di casa del Qatar e l’Ecuador, secondo gli esperti di scommesse il Brasile è il favorito numero uno, mentre il team argentino viene considerato come la più seria antagonista di tutto il gruppo dei partecipanti. A seguire, ci sono la Francia che detiene tuttora il titolo di campione del mondo, l’ Inghilterra e la Spagna.

Alla domanda chi vincerà il titolo il 18 dicembre (data della finalissima) che molti appassionati di calcio si stanno ponendo già da mesi, la risposta è, tuttavia, difficile da fornire poiché questo sembra essere un torneo aperto nonché anomalo proprio per il fatto che si svolge in pieno inverno. Tuttavia, i bookmaker, in base alla loro esperienza, hanno già compilato coefficienti specifici.

Squadre Quote Snai Quote Bet365.it Quote 888Sport.it Brasile 5.00 5.00 4.80 Argentina 6.50 6.50 6.40 Francia 8.00 7.50 8.50 Spagna 9.00 9.00 9.50 Inghilterra 9.00 9.00 10.50

Come si evince dalla tabella che compara le quote di tre tra i più noti bookmakers, il Brasile dovrebbe vincere il mondiale di Qatar 2022, ma i Blues (Francia) o l’albiceleste (Argentina), potrebbero dire la loro! A tale proposito, ecco la lista che ci descrive nei dettagli i 5 potenziali vincitori del titolo a Qatar 2022:

Brasile

Per quanto riguarda chi si aggiudicherà il titolo in Qatar, il favorito attuale è Brasile per alzare il trofeo (quota 5.00) ed è facile capire il perché. La squadra allenata da Tite si è infatti qualificata imbattuta e con un ruolino di marcia davvero invidiabile, ossia 14 vittorie e tre pareggi. Inoltre il team verde oro ha chiuso il suddetto girone di qualificazione con la miglior difesa (soltanto cinque gol subiti), ma soprattutto con il miglior attacco (40 gol segnati)! Il percorso verso il Qatar ha funzionato molto bene per Neymar e i suoi compagni di squadra, che non hanno mai dubitato di qualificarsi per la fase finale di Qatar 2022. Con una rosa al completo e giocatori di qualità in ogni ruolo, anche in panchina, è dunque come che il Brasile sarà tra i favoriti per alzare il trofeo. Il suddetto elenco oltre a Neymar, nel gruppo comprende Paquetà, Philippe Coutinho, Vinicius, Casemiro, Marquinhos, Thiago Silva, Militão e il super portiere Alisson che difende i pali del Liverpool.

Francia

La Francia spera di mantenere il titolo di campione conquistato quattro anni fa in terra di Russia e quindi con la speranza di aggiudicarsi il trofeo per la terza volta. A tale proposito, va sottolineato che nessun paese lo ha fatto tranne il Brasile, che dopo la vittoria dei mondiali in Svezia nel 1958 si è ripetuto anche in quelli del 1962 giocati in Cile. Premesso ciò, ritornando alla squadra transalpina, va detto che con quote vicine a quelle degli inglesi, i Bleus sono anche fortemente apprezzati dai bookmakers e questo non è affatto sorprendente, nonostante nella rosa dei giocatori non figuri Paul Pogba.

Gli uomini di Didier Deschamps tuttavia, possono vantare fuoriclasse del calibro di Kylian Mbappé Lottin , Karim Mostafa Benzema (fresco pallone d’oro) e del prolifico goleador Antoine Griezmann. Infine, va aggiunto che i francesi accreditati dai bookmakers con una quota di 8.00, dopo un deludente Euro 2020, hanno vinto la Nations League nel 2021 battendo la Spagna, grazie anche ad uno schema di gioco 3-4-1-2 che seppur ancora da affinare sembra essere efficace, con i suddetti attaccanti e per l’estro del milanista Theo Hernandez molto offensivo sulla fascia sinistra.

Argentina

Il team sudamericano cerca in questa edizione del campionato del mondo in Qatar di portare a casa il terzo titolo della sua storia, dopo i trionfi del ‘78 in casa e di Messico ’86. A guidare l’albiceleste, ancora una volta ci sarà l’ormai 35enne Lionel Messi, che potenzialmente dovrebbe essere all’ultima partecipazione a questa competizione. Lui e i suoi compagni di squadra sono però convinti di fare bene e pare che a pensarla allo stesso modo siano anche i bookmakers come si evince dalla quota di 6.50 che è seconda solo al Brasile che si attesta sul 5,00. Il team ha vinto la Coppa America del 2021, ponendo fine al lungo periodo di mancati successi nelle competizioni internazionali, quindi forse qualcosa è scattato!

Inghilterra

Il primo e unico trofeo vinto dagli inglesi fu quello alzato al cielo dal mitico Bobby Moore nel lontano 1966, ossia quando la competizione si svolse proprio in Inghilterra e che li vide vincitori nel match finale per 3 a 2 sui tedeschi con un gol fantasma passato alla storia. Questo paese ha avuto a sua disposizione negli ultimi anni, giocatori come Lampard, Gerrard Beckham, ma non è mai più riuscito a centrare vittorie prestigiose se non la finale degli europei, che ha ospitato nella fase finale e che ha perso ai rigori con l’Italia di Roberto Mancini. Il 2022 potrebbe essere l’occasione giusta per porre fine al lungo digiuno. Del resto come il Brasile, l’Inghilterra ha alcuni giocatori di grande talento e il loro allenatore Gareth Southgate sa che può ottenere il meglio da essi. John Stones, Kyle Walker, Phil Foden, Jude Bellingham, Mason Mount, Raheem Sterling, Marcus Rashford, Bukayo Saka e Harry Kane, sono ad esempio un gruppo di attaccanti da urlo e che hanno indotto i bookmakers ad accreditare il team inglese di un quota vincitore pari a 8.00 e che è la quarta a pari merito con la Spagna.

Spagna

La Spagna dopo i grandi successi ottenuti nella seconda decade degli anni 2000 è stata eliminata negli ultimi europei pur arrivando alle semifinali dopo aver superato la fase a gironi. Tuttavia, sembra che le cose stiano migliorando sotto la direzione tecnica di Luis Enrique, anche se le furie rosse hanno fatto un duro lavoro di qualificazione. Il team, nonostante il declino di noti fuoriclasse (per motivi anagrafici), è in grado oggi di proporsi come una delle potenziali vincitrici ai mondiali di Qatar 2022 (quota 8,00) grazie soprattutto alla “cantera”, ossia il vivaio di giovani che molti team blasonati vantano come, ad esempio, Real, Atletico Madrid e Barcellona che da sempre sono fucine di campionissimi e potenziali scommesse per il futuro del calcio internazionale.

Pensieri finali

Il conto alla rovescia è dunque iniziato e il torneo ormai è alle porte. Tutto sembra però surreale, poiché la manifestazione si svolge nel Qatar e in un periodo dell’anno anomalo. il clima è decisamente caldo, le squadre non sono perfettamente rodati, a causa della brevissima fase di preparazione a cui si sono sottoposti, rappresentano altre incognite di questo torneo per nazionali in terra d’Oriente. Secondo i bookmakers le favorite sono almeno 5, ma per gli amanti delle scommesse sportive, potrebbe essere la volta buona per centrare qualche vincita allettante sfruttando magari il bonus offerto dal sito, tipo una vittoria parziale da parte di qualche cosiddetta cenerentola!