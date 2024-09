Il Torino ha recentemente accolto un nuovo acquisto di grande potenziale, il difensore polacco Sebastian Walukiewicz.

Il Torino ha recentemente accolto un nuovo acquisto di grande potenziale, il difensore polacco Sebastian Walukiewicz. Nato il 5 aprile 2000 a Gorzów Wielkopolski, Walukiewicz è un centrale di 188 cm che ha già maturato un’esperienza significativa, nonostante la sua giovane età. Arriva in granata in una trattativa che ha portato all’Empoli Pietro Pellegri e Saba Sazonov, che quindi si metteranno a disposizione di D’Aversa. Mentre Vanoli può contare su un difensore affidabile e che già conosce bene il campionato italiano.

La carriera di Walukiewicz prima del Toro

Walukiewicz ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Pogoń Szczecin, club polacco con cui ha debuttato in prima squadra nel 2017. Le sue prestazioni in patria gli hanno valso un trasferimento in Italia, al Cagliari, nel 2019. Con i sardi, ha dimostrato subito la sua solidità difensiva, collezionando oltre 50 presenze in Serie A. Durante il suo periodo in Sardegna, ha avuto l’opportunità di crescere come giocatore, mostrando una notevole capacità nel leggere le situazioni di gioco e nell’anticipare gli avversari​.

Nel 2022, Walukiewicz è passato in prestito all’Empoli, dove ha continuato a dimostrare le sue qualità, contribuendo alla salvezza del club toscano con prestazioni solide e affidabili. Il suo trasferimento al Torino rappresenta un passo importante nella sua carriera, offrendo ai granata un difensore giovane ma già esperto, capace di giocare sia in una difesa a quattro che in una linea a tre​.

Caratteristiche tecniche

Sebastian Walukiewicz è un difensore centrale dotato di grande fisicità e abilità nei duelli aerei, con un indice di successo nelle palle alte intorno al 62,5%​. La sua altezza lo rende un elemento fondamentale sulle palle inattive, sia in fase difensiva che offensiva. È un giocatore che si distingue anche per la capacità di impostare l’azione dalla difesa, grazie a una discreta precisione nei passaggi, con un’accuratezza dell’80%.

Nonostante sia un difensore, Walukiewicz sa rendersi utile anche in fase di costruzione, essendo capace di partecipare all’inizio dell’azione con passaggi lunghi precisi e una buona visione di gioco. Tuttavia, come dimostrano le statistiche, è ancora un giocatore in evoluzione, con margini di miglioramento nelle percentuali di duelli vinti a terra, che attualmente si aggirano intorno al 43%​.

Prospettive al Torino

Con il giusto supporto tecnico e un ambiente favorevole, Walukiewicz ha tutte le carte in regola per diventare uno dei pilastri difensivi del Torino, contribuendo a una stagione che potrebbe riservare sorprese positive per i tifosi e per chi sceglie di scommettere sulla squadra granata. Dopo 4 punti nelle prime 2 partite, le ambizioni del Torino sono sicuramente alte ma, per confermarle, la squadra dovrà migliorare ancora di più le prestazioni.