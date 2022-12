Il team vuole rendere orgoglioso il proprio paese e dargli qualcosa di positivo su cui concentrarsi durante questo difficile periodo di vita

In qualità di fondatore e attuale CEO del gruppo System Capital Management (SCM), Rinat Akhmetov ha accumulato una notevole ricchezza nel corso degli anni. La carità è sempre stata importante per lui, in particolare quando si tratta di garantire che i suoi connazionali ucraini possano condurre una vita migliore. Rinat Akhmetov possiede anche la squadra di calcio dello Shakhtar Donetsk in Ucraina.

Invasione russa dell’Ucraina

Quando il presidente russo Vladimir Putin ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022, la vita per milioni di persone è cambiata dall’oggi al domani. Pochi giorni dopo l’inizio dell’invasione, Akhmetov dichiarò: “La Russia è un paese aggressore e Putin è un criminale di guerra. L’Ucraina è sempre stata un paese pacifico e non ha mai attaccato nessuno. E oggi nel nostro Paese la Russia sta distruggendo villaggi, città e infrastrutture mentre i civili muoiono e soffrono.” Gli allenatori e i giocatori dello Shakhtar Donetsk erano d’accordo con le parole di Akhmetov.

I cuori dei giocatori dello Shakhtar Donetsk sostengono i cittadini ucraini

La squadra di calcio dello Shakhtar Donetsk ha battuto l’RB Leipzig, della Germania, 4-1 in una partita di Champions League il 6 settembre, scatenando una risposta emotiva da parte di giocatori e allenatori. La vittoria è stata la prima vittoria post-stagionale di una squadra ucraina dall’inizio dell’invasione russa. Giocatori e allenatori sono rimasti seduti in silenzio negli spogliatoi dopo la partita, riflettendo su cosa significasse il trionfo per il Paese.

“Potevi sentire uno spillo cadere”, ha detto a CBS Sports il direttore sportivo dello Shakhtar Darijo Srna. “Non c’era bisogno di parole. Il silenzio è stato potente perché sapevamo tutti di aver fatto qualcosa di straordinario non solo per lo Shakhtar ma anche per l’Ucraina”.

“La vittoria è valsa più di soli tre punti. Abbiamo inviato un messaggio che siamo forti nei momenti difficili. Abbiamo dimostrato che se rimaniamo uniti possiamo battere chiunque o qualsiasi cosa al mondo, dentro e fuori dal campo di calcio. Lo scopo del silenzio nel camerino era semplicemente sedersi per un momento e apprezzarlo”.

Il tecnico Igor Jovicevic è stato il primo a rompere il silenzio negli spogliatoi quando ha cominciato a piangere. Ha ringraziato la squadra per il duro lavoro e ha espresso il suo amore per loro. Vedere il loro allenatore emozionarsi ha fatto piangere diversi giocatori. Jovicevic ha anche affermato che la vittoria ha solo sottolineato come la squadra sia come una famiglia che lotta per la nazione che tutti amano.

Un altro fattore che ha reso speciale la vittoria della Champions League è stato che lo Shakhtar Donetsk ha iniziato a giocare per la stagione solo il 23 agosto a causa dell’interruzione causata dall’invasione russa. La squadra del Lipsia aveva il vantaggio di aver giocato un mese in più rispetto allo Shakhtar Donetsk.

Anche se la squadra di Rinat Akhmetov si è assicurata la grande vittoria in Germania, la vittoria è stata emozionante poiché molte delle persone sugli spalti erano rifugiati ucraini. La vittoria è arrivata poche settimane dopo che lo Shakhtar Donetsk aveva aperto la stagione in casa in una Donbass Arena vuota a causa delle precauzioni belliche.

In missione per portare sorrisi sui volti dei compagni ucraini

Srna ha descritto quanto sia stato difficile per i giocatori quando l’Ucraina ha sospeso il calcio per motivi di sicurezza. Ora che lo sport è tornato, descrive come ogni giocatore si senta impegnato a portare gioia alla nazione che ha subito così tanti tumulti in così poco tempo.

“Questo tipo di emozione e vittoria, è qualcosa che non puoi comprare”, ha detto. “Viene dall’essere una famiglia.”

La squadra ha molte altre partite di Champions League che deve giocare fuori casa in Polonia al Polish Army Stadium. Come la Germania, la Polonia ospita migliaia di persone immigrate provenienti dall’Ucraina. Circa l’8% della popolazione polacca è ucraina. La squadra di calcio dello Shakhtar Donetsk si sente in debito con il presidente del Legia Varsavia, che ha offerto lo stadio ai rivali della sua squadra.

Il direttore del team dello Shakhtar Donetsk è ottimista riguardo al futuro

Darijo Srna attualmente è il direttore dello Shakhtar Donetsk nella Premier League ucraina. Ha descritto come la vittoria sul Lipsia non sia stata una fortuna, ma piuttosto il risultato di duro lavoro e passione.

Il team vuole rendere orgoglioso il proprio paese e dargli qualcosa di positivo su cui concentrarsi durante questo difficile periodo di vita sotto l’invasione russa. Mentre lo Shakhtar Donetsk si avvicina alla Celtic Cup, Srna promette agli ucraini che la sua squadra darà il massimo.

Raccolta fondi per il popolo ucraino

Rinat Akhmetov e Darijo Srna hanno lavorato insieme per proporre attività di raccolta fondi per le persone più colpite dalla devastazione della guerra in Ucraina. Akhmetov ha già raccolto fondi per l’Ucraina con una serie di partite di beneficenza lo scorso aprile.

Srna ha recentemente dichiarato quanto segue su com’è lavorare con Akhmetov per raccogliere fondi per i propri concittadini:

“Da diversi mesi lavoriamo per mostrare solidarietà al popolo ucraino e le partite di beneficenza ne fanno parte,” ha dichiarato Srna. “Tutto inizia davvero con il nostro presidente, Rinat Akhmetov, che ama aiutare le persone. Ha scelto di rimanere in Ucraina durante la guerra per stare con la sua gente. E ha donato circa 2 milioni di euro per aiutare la Premier League ucraina a sopravvivere. Sono così orgoglioso di lavorare con lui.”