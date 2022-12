Juventus e Torino da sempre si contendono il “comando” della città di Torino.

Juventus e Torino da sempre si contendono il “comando” della città di Torino. I due club di Serie A nel corso della loro storia hanno regalato ai propri tifosi non solo giocatori di classe, ma anche sfide incredibili che più volte hanno infiammato il nostro campionato. Il Derby della Mole è una delle più importanti stracittadine, insieme al Derby di Roma, di Milano e della Lanterna che ogni anno fanno impazzire i supporters.

L’ultima volta che granata e bianconeri si sono sfidati era il 15 ottobre 2022, con la formazione di Massimiliano Allegri vincitrice per 0-1. Questo si tratta dell’ennesimo risultato positivo nella storia della Juventus in un derby, portando a 90 i successi in 182 partite. Il Torino ha trionfato solamente 44 volte, mentre il pareggio è arrivato in 48 partite.

Di seguiamo troviamo altre statistiche interessanti che raccontano tutto sul Derby della Mole.

In 32 partite solamente un successo dei granata

La Juventus è senza dubbio uno delle squadre più forti del panorama calcistico mondiale e nonostante il periodo poco felice non è mai da prendere sottogamba. Lo si è visto nell’ultimo derby giocato, con la squadra bianconera che è riuscita a strappare i tre punti grazie a Dusan Vlahovic.

L’ennesima vittoria nel Derby della Mole che aumenta le statistiche in favore dei bianconeri. I granata, invece, sono sette anni che non arrivano al successo. In particolar modo negli ultimi 32 incontri la formazione granata ha vinto solamente il 26 aprile 2015. Ad aprire le danze in quel match fu Andrea Pirlo, ma grazie a Darmian e Quagliarella il Torino riuscì a trovare la vittoria.

La prossima sfida si giocherà il 28 febbraio 2023, ma la speranza dei tifosi del Torino è che finalmente si inverta questo trend e si ritorni a vincere una stracittadina che darebbe morale alla squadra e all’ambiente.

Juve sempre in gol nel derby dal 2008

Come detto, la Juventus non perdere contro il Torino da ben otto anni, ma dato curioso è che l’ultima volta che i bianconeri non hanno segnato in un derby è stato il 26 febbraio 2008. Allora la partita finì 0-0 e sulla panchina del Torino c’era Novellino, mentre su quella della Vecchia Signora Claudio Ranieri. Quella è stato l’unico match fino ad oggi in cui la Juventus non ha segnato un gol. Da allora ha realizzato 41 reti in 23 derby, con una media di 1,8 gol a sfida.

Sanabria primo giocatore granata nell’era Cairo a segnare doppietta contro Juventus

Era il 3 aprile 2021 e Antonio Sanabria diventava il primo giocatore del Torino nell’era Cairo a segnare una doppietta alla Juventus, entrando così nella storia del club. Non accadeva da marzo del 2000, quando Marco Ferrante provò a ribaltare la partita senza successo, con un 3-2 per i bianconeri.

In cinquant’anni solamente due giocatori hanno compiuto tale impresa: Cereser il 21 marzo 1971 e Paolo Pulici il 5 novembre 1972 e 30 marzo 1975.