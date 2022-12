Con il campionato di Serie A fermo per lo svolgimento del Mondiale i club si stanno preparando alla ripartenza che avverrà a inizio gennaio

Con il campionato di Serie A fermo per lo svolgimento del Mondiale in Qatar 2022, i club si stanno preparando alla ripartenza che avverrà a inizio gennaio. Da quel momento in poi partirà il rush finale verso la fine del campionato fissata per giugno e vedremo se le 20 sorelle avranno raggiunto i propri obiettivi o assisteremo a qualche risultato inatteso.

Gli occhi sono puntati sul Torino di Ivan Juric che quest’anno sta facendo molto bene. Attualmente si trova al nono posto in Serie A, a pochissime lunghezze dalla Roma e Atalanta. I Granata potevano tranquillamente avere qualche punto in più dopo una fase di declino da metà settembre a metà ottobre, ma è da sottolineare il grande lavoro fatto dal tecnico croato che sta sempre di più plasmando la squadra a sua immagine e somiglianza. Per il club l’obiettivo è l’Europa, certamente molto difficile, ma non impossibile, come sottolineato più volte dai bookmakers. Molti tifosi credono nell’impresa, al punto di decidere di provare a indovinare il destino della squadra utilizzando il codice bonus bet365.

Mentre si aspetta di riuscire a capire se ci sarà o meno l’Europa nella prossima stagione, Cairo sembra pronto a rinnovare il contratto con il tecnico, blindandolo per altre stagioni!

Rinnovo Juric, prolungamento di un anno

In casa Torino si respira una bellissima aria. Dopo il litigio di questa estate tra Juric e Vagnati che aveva fatto presagire il peggio, adesso l’atmosfera è cambiata. La squadra lavora bene con il tecnico e i risultati in campo si vedono. Certo, la strada è ancora lunga da fare, ma si è sul giusto percorso per rendere il Torino ancora una volta competitivo. Un progetto che sta andando per il meglio, per questo motivo Urbano Cairo è intenzionato a mettere mattoni importanti per il futuro della squadra e lo fa partendo dalla certezza Juric.

Per il Presidente Granata deve essere l’allenatore croato il pilastro del progetto, grazie alla sua visione di gioco incentrata sulla grinta agonistica e sull’ottima organizzazione in mezzo al campo. Per questo motivo in questi giorni si è deciso di proporgli il rinnovo, una priorità per la società. Attualmente la scadenza è fissata per il 2024, ma il Torino vuole tutelarsi estendendo l’accordo per un ulteriore anno. A riportare la notizia è Tuttosport che parla di segnali positivi da parte di Juric. Il tecnico ci sta pensando, ma la sensazione è che l’accordo si possa chiudere già a inizio gennaio, mettendo nero su bianco il nuovo contratto e arrivando alla attesa fumata bianca.

Se ci fosse il sì definitivo, Juric firmerebbe un rinnovo fino al 2025 con il club piemontese, con lo stipendio che salirebbe fino ai 2,5 milioni di euro a stagione. A questi vanno aggiunti tutta una serie di bonus legati ai risultati, come l’approdo alle coppe europee, quindi Conference ed Europa League, oppure alla vittoria della Coppa Italia. Infine si parla anche di un premio molto particolare, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League che porterebbe nelle tasche del tecnico un ingaggio di circa 3 milioni di euro in totale.