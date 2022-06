Si avvicina sempre di più il calciomercato e il Torino è in piena attività.

Si avvicina sempre di più il calciomercato e il Torino è in piena attività. La società granata sta già adocchiando possibili acquisti per far sì che Juric abbia poi tra le mani una squadra che possa fare meglio dello scorso anno. Vediamo alcune trattative in corso.

Trattativa con il Lecce

Tra le trattative più interessanti c’è quella per Gabriel Strefezza. Si tratta di un giocatore che ha fatto molto bene al Lecce e che potrebbe dare qualcosa in più alla squadra di Juric. Ricordiamo, però, che Lecce e Cremonese sono promosse in Serie A, insieme al Monza, e difficilmente vogliono privarsi delle pedine fondamentali per la prossima stagione. Fatto sta che ci saranno altri incontri decisivi nelle prossime settimane.

Interesse per Maggiore e Solet

C’è poi un grande interesse nei confronti di alcune pedine che potrebbero essere essenziali. Uno è Giulio Maggiore, capitano dello Spezia, il quale quasi certamente dovrebbe lasciare la Liguria. Il classe ’98 da due anni impressiona gli addetti ai lavori e vorrebbe fare il salto di qualità in questa sessione di mercato. Torino sarebbe sicuramente una meta adatta.

L’altro giocatore con cui c’è un accordo praticamente totale è Solet. Il difensore classe 2000 del Salisburgo verrà in Piemonte per sostituire il difensore brasiliano Bremer. Quest’ultimo è praticamente promesso all’Inter, che l’ha scelto per sostituire Skriniar. Solet è un difensore molto interessante, il quale è cresciuto nelle giovanili del Laval, in Francia e da due anni fa benissimo in Austria.

A 22 anni potrebbe essere un gran colpo: non dimentichiamo che il giocatore ha anche alcune presenze da titolare in Champions League. Per ora pare che i Granata abbiano trovato un’intesa per la cifra di circa 12 milioni di euro. L’accordo dovrebbe essere finalizzato e ufficializzato nei prossimi giorni.

Situazione Belotti

C’è poi una situazione particolare da dover risolvere, ovvero quella relativa ad Andrea Belotti. L’attaccante è in scadenza il prossimo 30 giugno e non è ancora chiaro se effettivamente continuerà la sua avventura granata. Finora, l’unica cosa che traspare è quella del silenzio: né la società, né il giocatore hanno finora palesato quale sia la loro volontà. La sensazione, però, è che il matrimonio è prossimo alla fine e quasi certamente, dopo 7 anni, Belotti lascerà Torino per un altro club, italiano o estero si vedrà. Nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più.