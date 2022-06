Si delinea sempre di più la rosa granata. Nel corso delle prossime settimane verranno ufficializzati diversi colpi di mercato

Torino: ricavi TV in crescita

Alcuni dati positivi per la società riguardano gli introiti legati ai ricavi TV. Lo scorso anno, il Torino ha incassato circa 40 milioni di euro derivanti dai proventi TV e si è piazzata al nono posto in Serie A in questa speciale classifica. Ciò può essere sicuramente da sprone in ottica futura: c’è la volontà di fare meglio dello scorso anno, confermando un inizio stagione positivo, garantendo però questa volta costanza nelle prestazioni.

Il prossimo campionato sarà sicuramente molto interessante, specie considerando il fatto che prenderà il via in piena estate. Sebbene sia difficile fare dei pronostici, leggere l’articolo linkato potrebbe essere utile per capire se poi effettivamente anche il Torino possa lottare per l’Europa.

Addio Belotti, ecco Joao Pedro

Il primo grande movimento in casa Toro riguarda sicuramente l’attacco. Belotti, infatti, sembra ormai vicinissimo all’addio. L’attuale capitano granata ha rifiutato diverse proposte di rinnovo, asserendo di voler fare nuove esperienze lavorative: probabilmente non si tratta neanche di una questione economica, ma puramente professionale.

La società non si è lasciata trovare impreparata e ha perfezionato un super colpo. Stiamo parlando di Joao Pedro, attaccante in forza al Cagliari, retrocesso, che è stato designato come principale sostituto di Belotti. Il giocatore ha sposato con passione ed entusiasmo il progetto granata ed è pronto ad approdare in Piemonte. L’affare dovrebbe chiudersi sulla base di 5-6 milioni di euro e dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni.

Centrocampo da rifare?

Da capire cosa succederà a centrocampo. Il Torino, infatti, ha potuto contare sinora su una serie impressionante di prestiti e molti di questi giocatori hanno fatto già rientro nelle rispettive squadre di appartenenza. Pensiamo ai vari Mandragora, Pobega e Praet: la colonna portante del centrocampo del Torino di questi ultimi tempi, non è stata confermata nuovamente. Ciò fa ben comprendere come la società debba muoversi celermente per finalizzare dei colpi. Dovrebbe essere riscattato Ricci (per circa 8 milioni) e si sta intensificando l’interesse per Pessina, il centrocampista dell’Atalanta che pare non abbia intenzione di continuare la sua avventura bergamasca. Il giocatore ha però diverse offerte anche dall’estero e quindi bisogna fare in fretta.