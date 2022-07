L’Inter deve fare attenzione, anche la Juventus ha gli occhi puntati sul difensore del Torino.

Non è un segreto che Bremer attualmente sia un vero e proprio gioiello per la società torinese che appunto, non è assolutamente disposta a fare degli sconti. Il valore che il difensore ha dimostrato durante questo calciomercato è palese ed attualmente è un giocatore desiderato da molti. Proprio perché la società è al corrente di avere tra le mare un vero e proprio gioiello il presidente del Toro Cairo in questi giorni ha proposto Bremer ad una big della Premier League, il Chelsea, che nonostante il forte interesse espresso dall’allenatore Tuchel, la squadra al momento non ha dato ancora una risposta. Oltre ad un possibile approdo in Premier League, Bremer tra i suoi contendenti ha anche due big della Serie A: l’Inter e la Juventus.

Infatti, da giorni si dava quasi per scontato che il centrale brasiliano del Torino, Gleison Bremer, sarebbe arrivato all’Inter per la fine del mercato. Invece, nelle ultime ore, c’è stato un colpo di scena, un’altra big della Serie A, la Juventus, ha iniziato ad esprimere un interesse nei confronti del difensore, rendendolo uno dei protagonisti principali nel calciomercato della Serie A. Oltre alle varie testate giornalistiche anche i bookmaker hanno iniziato a presentare varie squadre come possibili acquirenti del centrale brasiliano. Infatti, come ci fa notare Giacomo, esperto di scommesse su Bookmaker Bonus, sui vari siti di scommesse tra i contendenti di Bremer oltre all’Inter e la Juventus appare anche il Milan, con una quota al momento leggermente più alta (un 7.50 contro un 5.50 per la Juventus). Sembra appunto che di contendenti ce ne siano, ma come dimostrano anche le quote dei vari bookmakers di certo ancora c’è poco.

È chiaro che nonostante varie trattative con l’Inter, Juventus, e squadre estere come Tottenham e Chelsea, la situazione non è per nulla definita, sembra che Bremer seppur contestato da varie big, stia passando un mercato turbolento e pieno di affari aperti ma non conclusi. Prima con la trattativa non andata a buon fine con il PSG, a causa dell’allontanamento del direttore sportivo brasiliano, ed ora con Juventus ed Inter alle porte ma senza un verdetto finale in quanto dipeso dall’andamento di altre trattative.

Infatti, da una parte c’è la Juventus che già nello scorso calciomercato aveva espresso un interesse nei confronti del giocatore, e che ad oggi nonostante il forte interesse prima di poter chiudere questa probabile trattativa dovrà risolvere la situazione de Ligt. Dall’altra parte c’è l’Inter che, seppur molto interessato, è in una fast di stand by in quanto non sembra essere disposto a pagare una cifra che si aggira ai 50 milioni di euro, ma chi lo sa forse con le giuste cessioni si farà più spazio per il brasialino. Al momento si vocifera di un possibile incontro tra la società dell’Inter e quella del Toro che potrà determinare il futuro del difensore.