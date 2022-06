Ancora distanza tra domanda e offerta ma le parti si incontreranno in settimana: se l’Inter non dovesse chiudere in estate, c’è una possibilità a gennaio

Gleison Bremer è ancora un giocatore del Torino. In pochi si sarebbero aspettati di vederlo ancora senza una nuova maglia da sfoggiare, nonostante ancora il mercato non sia ufficialmente iniziato. La convinzione che trasudava dalle sue parole faceva immaginare a qualcosa di rapido e indolore, ma ancora non c’è niente di ufficiale. Non è però questo il caso adatto a fomentare illusioni. Il brasiliano è a un passo dall’Inter e molto probabilmente è soltanto questione di giorni, anche perché l’accordo – da quanto risulta dalle indiscrezioni delle ultime ore – è già vecchio di mesi. Quando Bremer si divertiva a sbeffeggiare nei duelli corpo a corpo la maggior parte degli attaccanti della Serie A, sapeva già che Milano potesse rappresentare un orizzonte concreto.

Bremer, il rinnovo preludio di partenza

Poi il rinnovo (e lo stipendio di Bremer ritoccato), accolto da tutti come un grande gesto, in un frangente gonfiato dai capricciosi addii a parametro zero. Basta veramente poco… Ora è il momento di arrivare alla conclusione di un cammino lineare, forse persino oltre le aspettative. Conviene a tutte le parti in caussa che quest’estate si riesca a mettere il punto sulla sua esperienza in granata. Al giocatore, smanioso di rompere una parete soffocante che non gli permette di emergere e farsi vedere ad altissimo livello. All’Inter perché si assicurerebbero un degno sostituto del probabile partente Skriniar. E, dulcis in fundo, anche al Torino: non solo perché non è mai una scelta saggia tenere in rosa un giocatore scontento, ma anche perché il rischio è di incassare meno di quanto auspicato.

Bremer-Inter: si farà

Nel remoto caso in cui Bremer dovesse continuare ad allenarsi sotto gli ordini di Ivan Juric, il rischio è di incassare un bottino decisamente ridimensionato nella sessione di mercato successiva, ovvero quella di gennaio. E’ emerso infatti che il prolungamento di contratto, oltre ad assumere contorni semi cavallereschi, contenga anche un’insidia a livello economico. Scatterebbe infatti una clausola rescissoria da 15 milioni: una cifra decisamente contenuta rispetto a quelle sparate nei giorni scorsi. L’impressione è che non si arriverà a tale smacco.

L’Inter cercherà di far suo il giocatore al più presto possibile e la prossima settimana ci offrirà diversi indizi in questo senso, alla luce dell’incontro in programma tra le due società. Ancora aperta a colpi di scena l’offerta dei nerazzurri, lungi dal volersi sobbarcare un costo pari o oltre i 40 milioni, l’ammontare cioè della richiesta del Toro. Probabile l’inserimento di una contropartita tecnica: un compromesso che potrebbe accontentare i soggetti in causa.