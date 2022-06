Calciomercato Torino / Per Gabriel è tutto fatto ma i granata hanno preso tempo prima delle firme e ora valutano anche Dragowski

Un’estate di qualche anno fa, era il 2015, il Torino aveva di fatto chiuso la trattativa per l’arrivo del centrocampista Birkir Bjarnason dal Pescara. Poi, all’improvviso, un cambio di rotta e l’acquisto non fu portato a termine nonostante fosse tutto fatto: ora, in un certo senso, la storia potrebbe ripetersi con Gabriel. Certo non siamo ai livelli di Bjarnason, quella volta addirittura il Pescara aveva pubblicato sul proprio sito un comunicato in cui annunciava di aver ceduto a titolo definitivo il centrocampista al Torino, ma quasi: l’accordo con il portiere brasiliano è stato trovato da tempo ma le firme sul contratto non sono ancora arrivate e ora il dt Davide Vagnati sta pensando a un’alternativa: Bartlomiej Dragowski.

Calciomercato, Torino-Fiorentina: ipotesi scambio di portieri

Il portiere polacco è in uscita dalla Fiorentina, ha già un’intesa con l’Espanyol ma il club di Barcellona non ha trovato l’accordo con i viola, per questo il Torino sta provando a capire se ci sono i margini per inserirsi nella trattativa. Trattativa che potrebbe coinvolgere anche Vanja Milinkovic-Savic: l’estremo difensore serbo è seguito proprio dal club di Rocco Commisso che sta pensando a lui come vice di Pietro Terracciano e proprio l’ipotesi di uno scambio tra i portieri potrebbe facilitare l’affare.

Calciomercato Torino: idea Dragowski, Gabriel in attesa

Nel frattempo Gabriel, il cui contratto con il Lecce scadrà il 30 giugno, resta in attesa anche se con un po’ di preoccupazione per quelle firme sul contratto che, nonostante l’intesa trovata, non sono ancora arrivate. Dragowski rispetto al brasiliano è più giovane (è un classe 1997) e ha alle spalle molto più partite in serie A: si era messo in lice nella stagione 2018/2019 con la maglia dell’Empoli e ha giocato da titolare anche i successivi due campionati con la Fiorentina, certo il suo rendimento non è stato sempre sufficiente tanto che per qualche errore di troppo ha perso il posto da titolare nello scorso campionato. Rispetto al collega brasiliano, Dragowski ha però qualche margine di miglioramento in più e per questo il Torino lo sta prendendo con sempre in considerazione come possibile rinforzo tra i pali.