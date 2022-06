Con il francese c’è già l’accordo, ma non con il Red Bull Salisburgo. Per Thiaw cifre più basse e la concorrenza anche in Italia

Compito arduo per il Torino in questa sessione di mercato estiva: trovare un degno sostituto di Gleison Bremer. Come già scritto in un precedente articolo, il brasiliano è ormai un corpo totalmente estraneo al Toro, visto che il suo approdo all’Inter è cosa ormai certa. Dunque c’è soltanto da incassare e proiettarsi in fretta verso il futuro. La prima scelta di Vagnati, almeno per quanto fatto trapelare finora, è Oumar Solet. Non solo, con il difensore francese in forza al Salisburgo c’è già un accordo. Tutto in discesa allora? Beh, non proprio. C’è da convincere la società del gruppo Red Bull, molto specializzato nel vendere difensori promettenti a peso d’oro – vedi Upamecano e Konatè. Il prezzo del centrale classe 2000 si è alzato rispetto a quando due anni fa veniva prelevato dal Lione per 4.5 milioni di euro. Ora gli austriaci chiedono una cifra che sia aggira tra i 10 e i 12 milioni, cioè rimettere già sul mercato una buona porzione di soldi incassati dalla cessione di Bremer.

Anche Milan e Bologna su Thiaw

L’alternativa arriva dalla Germania e si tratta del classe 2001 Malick Thiaw, centrale dello Schalke 04, club ritornato in Bundesliga dopo un anno di purgatorio in Zweite. Per il difensore tedesco, il Toro dovrebbe sborsare una cifra inferiore rispetto a quella richiesta per Solet. Di conseguenza sembra lui il candidato principale in caso non dovesse andare in porto l’affare per il francese, anche se al momento non si va oltre il sondaggio. Difficile intavolare una trattativa con il club di Gelsenkirchen, anche per via dell’agguerrita concorrenza. Piace molto e soprattutto in Serie A, dove Milan e Bologna potrebbero agire da ostacoli poco graditi per il Torino nella corsa a Thiaw, soprattutto per la golosa opportunità dello Schalke di poter creare un’asta molto vantaggiosa per il club tedesco in termini di cessione.