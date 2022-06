Calciomercato Torino / Juric avrebbe chiesto a Cairo e Vagnati di fare un tentativo per Nuno Santos, esterno sinistro classe 1995

Il Torino ha messo gli occhi su Nuno Santos dello Sporting Lisbona. Lo riporta il giornale portoghese O Jogo, secondo cui il nome dell’esterno sinistro classe 1995 sarebbe stato proposto in prima persona da Ivan Juric alla dirigenza del club granata. Ancora non c’è stato un contatto formale tra i due club, ma potrebbe arrivare presto. Secondo il quotidiano, il calciatore sarebbe tra gli obiettivi del Toro per rinforzare la corsia mancina: può giocare da esterno di centrocampo – alla Vojvoda, per intenderci -, ma nel corso della stagione è stato impiegato anche da ala nel 3-4-3 dei Leões.

Ha un contratto fino al 2025 con lo Sporting

Nuno Santos è arrivato allo Sporting nel 2020 dal Rio Ave, che ne detiene ancora un 20% della proprietà. Per O Jogo, l’intenzione del club di Lisbona sarebbe quella di ottenere il 100% del cartellino per poi monetizzare al massimo da una sua cessione. Il calciatore ha un contratto fino al 2025 con una clausola – spropositata – da 60 milioni di euro, ma secondo Transfermarkt il suo valore attuale si aggira attorno agli 8 milioni. Nell’ultima stagione ha dato il meglio di sé, mettendo a referto 10 assist e 10 gol tra campionato, coppe nazionali e Champions League.