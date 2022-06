Calciomercato Torino / Seck può finire allo Spezia nella trattativa per Maggiore: i granata lo lascerebbero partire in prestito

Una stagione in prestito in Serie A per giocare con continuità e vedere se davvero può dire la sua in un palcoscenico competitivo. È questo, il piano del Torino per Demba Seck, arrivato a gennaio 2022 a titolo definitivo dalla Spal. Per l’attaccante classe 2001, i granata stanno cercando la destinazione migliore. E potrebbero averla trovata grazie ad un’altra trattativa, quella per portare Giulio Maggiore in granata. Il centrocampista spezzino è il principale obiettivo del Toro, ormai quasi rassegnato a perdere Mandragora (che va verso la Fiorentina).

Maggiore e non solo, intreccio Toro-Spezia

Nei colloqui tra le due società, alla ricerca di una quadra economica per completare il trasferimento, è venuto fuori anche il nome di Seck, che farebbe il percorso inverso rispetto a quello di Maggiore, andando in Liguria in prestito secco fino a fine stagione. Della possibilità se ne sta parlando in questi giorni. Demba ha trovato poco spazio con Juric, giocando una sola partita dal primo minuto, proprio contro lo Spezia. Un anno di apprendistato, secondo il Toro, gli farà bene.