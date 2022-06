Calciomercato Torino / Non solo la Fiorentina, anche in Premier League c’è una squadra interessata a Vanja Milinkovic-Savic

Vanja Milinkovic-Savic lascerà il Torino nella sessione estiva di calciomercato, a meno che non venga stravolta l’attuale strategia del club per i portieri della prossima stagione. Il serbo ha avuto l’opportunità di fare il titolare per buona parte dell’ultimo campionato, ma ha deluso, venendo infine scavalcato da Berisha. Il diesse Vagnati sta cercando di piazzarlo altrove e per il classe 1997 non mancano i sondaggi. L’ultimo è arrivato dalla Premier League, firmato dal Brentford. La società del distretto di Londra è alla ricerca di un portiere e tra gli obiettivi ha messo anche Milinkovic.

Con la Fiorentina c’è un intreccio tra portieri

Ancora mancano un’offerta economica e una trattativa, per ora è giunto solo un interessamento informale. Ma il futuro di Milinkovic-Savic si delineerà a breve. In Italia, piace alla Fiorentina, che è proprietaria di un portiere finito sul taccuino del Toro: Bartolomiej Dragowski. L’intreccio tra numeri 1 è complicato dalla vicenda Mandragora, conteso proprio da viola e granata. In questo scenario, altre squadre potrebbero inserirsi. Come il Brentford, appunto, che ci pensa in Premier.