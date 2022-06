Calciomercato Torino / Tornato dal prestito al Crotone, Ben Kone è di nuovo in partenza: in Serie B è nel mirino del Perugia

Tornare per poi ripartire. Ben Kone rientrerà al Torino dopo il prestito al Crotone, ma non resterà a lungo alla corte di Ivan Juric. È per lui alle viste, infatti, un nuovo prestito, probabilmente ancora in Serie B. L’intenzione del club granata è quella di fare presto, in modo da permettere a Kone di iniziare fin da subito la nuova avventura. Nelle ultime ore, sul centrocampista classe 2000 è piombato il Perugia, che dopo aver raggiunto i playoff nell’ultima stagione sta cercando di attrezzarsi per ripetere l’ultima buona stagione. Per Kone, che ha giocato sei mesi nel Crotone poi retrocesso, si tratterebbe di un salto di qualità, nella piazza laddove il compagno Jacopo Segre ha ben figurato.