Calciomercato Torino / Dopo il mancato rinnovo con lo Spezia, il Toro va alla carica per Maggiore: può arrivare per rimpiazzare Mandragora

Quella che era un’opportunità, sta diventando qualcosa di più. Il Torino è da tempo vigile, su Giulio Maggiore, e non appena il capitano dello Spezia ha scelto di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023, Vagnati ha alzato il telefono, iniziando a capire la fattibilità dell’operazione. I granata d’altronde hanno la disperata necessità di trovare un centrocampista centrale. Dopo aver perso Pobega, tornato al Milan, la trattativa per Mandragora si sta trasformando in uno scippo: il 38 va verso la Fiorentina, che si è inserita raggiungendo l’accordo economico con la Juventus.

Il retroscena: Vagnati lo voleva già ai tempi della Spal

E così il diesse è tornato su un suo vecchio pallino. Nel 2018, quando la situazione contrattuale di Maggiore con lo Spezia era in bilico, Vagnati provò a portarlo alla Spal. La trattativa fu vicina a una felice conclusione, ma poi non se ne fece nulla e lui rimase in Liguria, firmando il contratto che scadrà tra un anno.

Il Toro adesso ci sta provando con decisione, cercando di battere sul tempo la concorrenza. Le cifre dell’operazione non sarebbero esorbitanti (attorno ai 5/6 milioni), proprio perché tra un anno il giocatore potrebbe liberarsi a zero. I granata potrebbero inserire Seck nell’operazione, che andrebbe allo Spezia in prestito secco. Vagnati, insomma, potrebbe prendere Maggiore con quattro anni di “ritardo”. Ma per arrivare alla fumata bianca servirà trattare ancora.