Calciomercato Serie A / Continuano le trattative: Dybala resta in stand-by, Lukaku pronto a tornare all’Inter

Si intesificano i giri di valzer sul fronte mercato per i club di Serie A, che sperano di chiudere in fretta gli affari più importanti in modo da arrivare pronti alla preparazione estiva. Tra i più attivi c’è sicuramente la Juventus che, dopo le delusioni degli ultimi due anni è pronta a tirare fuori tutta la sua potenza di fuoco. Primo obiettivo Angel Di Maria che, mentre si gode le vacanze tiene d’occhio la situazione. L’argentino vuole infatti un contratto di un solo anno per poter tornare in madre patria in fretta. Diversa è invece la volontà dei bianconeri, che spingono per due. In caso di mancato accordo ci sono già diversi nomi sul taccuino di Cherubini: Berardi e Zaniolo, da tempo corteggiati dal club, e Kostic. Intanto si attende il ritorno sotto la Mole di Pogba, che ha già trovato l’accordo con la Juventus ed è pronto ad essere riaccolto in Serie A. A proposito di Roma, CR7 potrebbe lasciare Manchester ed è stato offerto alla Roma, secondo le indiscrezioni.

Inter, fissato un incontro per il futuro di Sanchez e Vidal

Diversa è invece la situazione Dybala, che è in fase di stallo con l’Inter. I nerazzurri si sono concentrati sul ritorno di Lukaku, che ha già trovato l’accordo con l’Inter e presto arriverà in Italia per le visite mediche e la firma. Prima per chiudere per l’argentino però, Marotta vuole piazzare Sanchez e almeno un altro giocatore per evitare sovraffollamenti. A breve è previsto un incontro con l’agente del giocatore per parlare del suo futuro e di quello di Vidal, direzionato verso la MLS. Resta invece aperta la trattativa con il PSG per il passaggio di Skriniar al club francese, nonostant ei 20 milioni di distanza tra le rispettive parti, mentre è avvenuta con successo la cessione del giovane Esposito all’Anderlecht.

Calciomercato Serie A, le trattative delle altre

Non solo Juve e Inter tra le squadre più attive sul fronte mercato. Anche il Monza, neopromossa di Serie A e pronta a farsi valere, è a caccia di innesti per la nuova stagione. In pole position c’è Candreva, attualmente sotto contratto con la Samp, ma che avrebbe già trovato un accordo con i lombardi grazie allo stipendio messo sul piatto (un milione con contratto biennale). La Sampdoria attende e intanto lavora ad altre trattative. Piace Bryan Gil del Tottenham, che ha giocato al Valencia in prestito nella scorsa stagione ma che è pronto a mettersi in gioco in un altro campionato. Si dilatano invece i tempi per Matteo Gabbia, difensore del Milan. La concorrenza e la possibilità del prestito non aggradano particolarmente i rossoneri, che lasciano la situazione in stand-by prendendo tempo.