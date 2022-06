Calciomercato Torino / Dopo aver (quasi) perso Mandragora, Juric sta spingendo perché il club riesca a riprendere almeno Praet

Per Brekalo e Pobega nulla si poteva fare: il Milan voleva a tutti costi riprendersi l’uno, mentre l’altro ha chiesto espressamente al Torino di non essere riscattato. Per Mandragora e Praet, invece, il Toro aveva il pieno controllo della situazione. Si trattava di compiere delle scelte. E i granata, almeno in un caso, l’hanno fatto. O quasi. Già, perché, nella trattativa con la Juventus, Cairo e Vagnati si sono spinti fino a un certo punto, salvo poi fermarsi (a meno di 9 milioni) lasciando campo libero alla Fiorentina, che ora può chiudere e scippare a Juric il centrocampista.

La trattativa con il Leicester per Praet

Il tecnico, adesso, vuole evitare il bis. Ma per Praet la trattativa è ancora lontana dalla svolta. Con il Leicester, i contatti ci sono fin da quando il Toro ha scelto di non esercitare il diritto di riscatto a 15 milioni. Tenerlo sì, ma non a quella cifra: questo, fin da maggio, è stato il piano dei granata. Che però ancora non hanno trovato l’assenso convinto degli inglesi. Si sta lavorando a un nuovo prestito, magari con obbligo di riscatto condizionato, questa volta, anche se gli inglesi avrebbero voluto monetizzare già in questa sessione di mercato.

Juric non vuole un Mandragora-bis

In ogni caso, e come per Mandragora, il Torino ha scelto di rischiare, cercando lo sconto. Secondo Juric, Praet è il trequartista da tenere in rosa. Nel corso della stagione 2021/2022, la sua presenza è stata decisiva. Tanto che è abissale la distanza tra la media punti che la squadra ha ottenuto con lui in campo e quella senza di lui. Dopo aver perso Brekalo, ripartire almeno da lui sarebbe importante, nei piani del tecnico. Che ora spera di non incappare in un Mandragora-bis.