Calciomercato Torino / Nel weekend si è riaperta la pista che porta a Joao Pedro: nuovi colloqui tra i dirigenti delle due squadre

Joao Pedro alla Salernitana? Forse no. E proprio in quello spiraglio che si è riaperto nelle ultime ore si è infilato il Torino. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, sono ripresi i contatti tra Davide Vagnati, il ds dei sardi Stefano Capozucca e il procuratore dell’attaccante: l’obiettivo del dirigente granata è di mettere a segno il controsorpasso sul club campano e riuscire ad aggiudicarsi l’italo-brasiliano. Per trovare l’accordo definitivo bisogna ancora lavorare ma la notizia dell’ultima ora è che il Torino è tornato prepotentemente in corsa per l’attaccante.

Calciomercato Torino: Joao Pedro apprezzato da Vagnati e Juric

Joao Pedro è un giocatore apprezzato dall’intero ambiente granata: piace a Vagnati, che da tempo lo segue, piace anche a Juric, che ne apprezza la duttilità e la possibilità di poterlo impiegare sia come terminale offensivo nel suo 3-4-2-1, sia come trequartista alle spalle della punta. L’italo-brasiliano è un giocatore di qualità, dotato di buona tecnica individuale e capace di fare la differenza nei pressi dell’area di rigore avversaria sia con i gol che con gli assist per i compagni. Per una squadra che vuole fare il salto di qualità necessario per lottare per le prime sette posizioni, quelle che garantiscono la qualificazione a una coppa europea, può essere un acquisto molto utile.

Calciomercato Torino: per Joao Pedro il dt vuole fare in fretta

Già nelle prossime ore sono previsti nuovi aggiornamenti tra le parti: Vagnati sa che per riuscire a battere la concorrenza (oltre alla Salernitana, Joao Pedro piace anche al Monza e ad alcune squadre straniere) deve fare in fretta e anche Juric gradirebbe vedere fra una settimana, quando inizierà la preparazione al Filadelfia, qualche volto nuovo. Magari proprio quello di Joao Pedro.