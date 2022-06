Con la scadenza del contratto prevista per il 30 giugno, sono gli ultimi giorni di Belotti al Torino. Possibile futuro al Monaco

Un matrimonio durato sette anni quello tra il Torino e il suo capitano, ma che è quasi giunto al termine. Mancano infatti pochi giorni al 30 giugno, giorno di scadenza ufficiale del contratto di Belotti. La situazione è però la stessa di qualche mese fa. Nessun segnale, nessun indizio confermato se non qualche voce qua e là, che fanno perdere definitivamente le speranze anche ai più ottimisti. È infatti altamente improbabile che, dopo il lungo periodo concesso e i tanti pensieri che avranno sovraffollato la mente del Gallo, possa cambiare qualcosa proprio nelle ultime ore, soprattutto con il Monaco alla finestra.

Belotti, una favola durata sette anni

Sembra essere ormai una causa persa quella cominciata come la più magica delle favole e chiusa probabilmente con 251 presenze, 113 gol e 28 assist. Un bottino non indifferente per uno dei giocatori più importanti del Torino degli ultimi anni, che si è ritagliato un posto nella storia del club. Arrivato da ragazzo e pronto a lasciare la Mole da uomo, Belotti non ha ancora esplicitato la sua decisione ai più, che la attendono trepidanti da diverso tempo. Tra questi anche Ivan Juric, al quale aveva promesso di rispondere a fine campionato, ma che non si è poi mai sbilanciato.

Toro, il Monaco tra le pretendenti di Belotti

Un colpo duro da digerire, soprattutto per la piazza granata, innamorata del suo capitano da parecchio tempo e che sperava che questo momento non arrivasse mai. A tre giorni di distanza dalla scadenza definitiva, non ci sono comunque ancora sentori sulla prossima meta del Gallo, fortemente ingolosito dal corteggiamento del Monaco. Lo stesso club che aveva portato alla propria corte un altro capitano granata, Kamil Glik, è pronto infatti a tentare concretamente l’affondo in caso di addio da parte dell’attuale centravanti Wissam Ben Yedder. Si attendono quindi gli ultimi sviluppi in attesa della sentenza definitiva.