Questa mattina è mancato il fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, associato al Torino per l’acquisto della società

Questa mattina è venuto a mancare Leonardo Del Vecchio, il proprietario di Luxottica, all’età di 87 anni. Considerato come uno dei principali imprenditori italiani, ha portato la sua azienda alla fusione con l’impresa francese Essilor, dando vita al grande gruppo EssilorLuxottica. In passato, il suo nome era stato accostato a quello del Torino per un possibile interesse nell’acquisto della società granata, anche se poi nulla è sfociato in una vera e propria trattativa.