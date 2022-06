I granata nelle prime dieci posizioni per ricavi tv in Serie A. 43 milioni e mezzo, al primo posto l’Inter con 84.2

Il Toro dopo aver chiuso nella parte sinistra della classifica nell’ultimo campionato di Serie A, si ritrova anche nelle prime dieci della graduatoria in merito ai guadagni derivati dai diritti tv. Al nono posto, una posizione più avanti rispetto agli esiti del campo. La società di Urbano Cairo ha ottenuto un guadagno che va ben oltre i 40 milioni di proventi tv. Davanti ai granata c’è vicino l’Atalanta (48.8) più staccate Fiorentina (51.2), Lazio (58.9) e Roma (64.19). Le prime quattro sono Napoli (68.5), Milan (77.8), Juventus (77.9) e Inter (84.2). La cifra che incasserà il Torino si attesta ai 43.5 milioni di euro, suddivisi in 23.5 per la parte comune a tutte le società di Serie A, il 15% relativo al posizionamento in classifica, il 10% per le ultime cinque annate, il 5% per meriti storici, l’8% per audience certificata dall’Auditel e il 12% per la presenza allo stadio.