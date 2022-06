Calciomercato Torino / Niente accordo con la Juventus per Mandragora, la Fiorentina si avvicina. E Maggiore…

Sono giorni molti pieni di lavoro per il responsabile dell’area tecnica del Toro Davide Vagnati che tra le tante trattative, in entrata e in uscita, sta cercando di riportare alla corte di Ivan Juric Rolando Mandragora dopo che il club granata ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. I granata però non mollano la presa da Mandragora e sperano di trovare presto una soluzione con la Juventus, ma offrendo una cifra inferiore ai 9 milioni. Intanto, di mezzo si è messa la Fiorentina che ha dimostrato di essere molto interessata al centrocampista napoletano. Il club viola si sta avvicinando a un’intesa con il club bianconero quindi il Toro deve muoversi molto velocemente e con decisione. Molto presto, in un senso o nell’altro, si avranno delle novità importanti per quanto riguarda il futuro di Mandragora.

Maggiore potrebbe rappresentare un’alternativa a Mandragora

Intanto il Toro sta valutando altri profili che potrebbero andare a sostituire il centrocampista napoletano. Tra le prime alternative c’è senza alcuna ombra di dubbio Giulio Maggiore, che è sempre stato un pallino di Vagnati già ai tempi in cui il dirigente genovese ricopriva il ruolo di direttore sportivo alla Spal. Il centrocampista classe 1998, di proprietà dello Spezia, per il Toro rappresenta dunque la prima alternativa a Mandragora.

Il Toro valuta il mercato a centrocampo

Però ovviamente l’obiettivo principale è quello di trattenere in granata il centrocampista ex Udinese, che al Toro è diventato una pedina fondamentale, tanto da aver avuto anche l’opportunità di indossare la fascia di capitano. Juric spera di poter riabbracciare presto Mandragora, anche perché il Toro deve considerare che comunque non sarebbe facile nemmeno cercare di strappare Maggiore allo Spezia, Il giocatore è indubbiamente uno degli elementi più importanti e di maggiore qualità all’interno della rosa del club ligure.